Martigues rate une balle de match pour monter, les six relégués connus

22 ans après, c’est (pas encore) le moment !

Martigues a manqué l’occasion d’assurer sa montée en Ligue 2 en s’inclinant sur la pelouse de Dijon (3-2). Auteurs d’une entame catastrophique, les Sang et Or ont été menés 2-0 au bout de 11 minutes. Oualid Orinel a sonné la révolte en réduisant l’écart, puis en provoquant un penalty, transformé par Amine Hemia. Alexandre Duville-Parsemain a finalement offert la victoire au DFCO dans le temps additionnel, et le FCM devra finir le travail samedi prochain, à domicile, face à Nîmes, puisque Niort est revenu à deux points en battant Le Mans (2-0).

La lutte infernale pour le maintien a en revanche rendu son verdict, et les six équipes reléguées sont maintenant connues. Premier non relégable, Châteauroux a fait le job en s’imposant à Nancy (1-3). Le Berrichonne sauve ainsi ses fesses, comme Orléans, vainqueur d’un Red Star en roue libre (2-1), et Nîmes, plus fort que Sochaux (4-2). Des résultats qui condamnent Villefranche Beaujolais, Avranches, le GOAL FC et Marignane Gignac, qui avaient pourtant tous gagné ce soir pour entretenir l’espoir. Epinal les rejoint dans l’ascenseur, où attendait déjà la lanterne rouge Cholet.

Ah qu’est-ce qu’on est serré, au fond de cette charrette…

Niort 2-0 Le Mans

Buts : Ecuele Manga (55e), Bernard (88e)

Nancy 1-3 Châteauroux

Buts : Touré (54e) // Njiké (4e), Diarra (16e), Nomel (37e)

Orléans 2-1 Red Star

Buts : Goujon (42e), Berthier (66e) // Benali (75e)

Marignane-Gignac 2-0 FC Rouen

Buts : Sy (32e), Touré (90e+1)

Épinal 1-2 Villefranche Beaujolais

Buts : Aloé (66e) // Latouchent (36e), Sidibé (45e)

Dijon 3-2 Martigues

Buts : Nassi (2e), Irié (11e), Duville-Parsemain (90e+3) // Orinel (27e), Hemia (57e S.P.)

Versailles 0-1 GOAL FC

But : Lopy (50e)

Cholet 0-2 Avranches

Buts : Tshipamba (46e, 62e)

Nîmes 4-2 Sochaux

Buts : Picouleau (21e S.P.), Mbemba (27e S.P., 59e, 85e) // Michel (47e), Lecolier (62e)