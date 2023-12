Martigues s’en sort sur le gong contre Niort

Martigues 1-0 Niort

But : Orinel (90e + 4)

Au bout de l’ennui.

Dominateur, le FC Martigues s’est imposé en toute fin de rencontre face aux Chamois niortais (1-0). Sur une longue passe en profondeur, Gaëtan Missi Mezu a allumé la première mèche en réalisant un bel enchaînement contrôle-frappe avant de buter sur Paul Delecroix, rapidement sorti à sa rencontre (16e). Martigues a alors lancé un gros temps fort, symbolisé par la frappe enroulée du gauche de Yanis Hadjem qui s’est heurtée à la transversale niortaise (20e).

Les Chamois se sont ensuite réveillés et il faudra deux arrêts consécutifs de Jérémy Aymes devant Dylan Durivaux (34e), puis Nesta Elphege (35e) pour maintenir Martigues à flot. Au retour des vestiaires, les hommes de Grégory Poirier semblaient marquer davantage le pas physiquement. C’était finalement pour mieux terminer car, après avoir laissé passer l’orage, les Martégaux se sont montrés de nouveau dangereux. En renard des surfaces, Oualid Orinel profite d’un ballon remisé par Abdoul Diawara pour sauver les siens et cueillir les Niortais (1-0, 90e + 4). Un but salvateur qui permet au FC Martigues de monter sur la troisième marche du podium de National, à un point de son adversaire du soir.

Quatrième victoire 1-0 pour l’OGC Nice de troisième division.

Martigues (4-3-3) : Aymes – Djaha, Calvet, Morante, Zouaoui – Belloumou (Kadir, 75e), Kembolo (Orinel, 75e), Robin – Hadjem (Mendy, 70e), Missi Mezu (Diawara, 85e), Tlilli. Entraîneur : Grégory Poirier.

Niort (4-4-2) : Delecroix – Durivaux, Ecuele Manga, M’Bondo, Bernard – Tormin (Dali-Amar, 71e), Benchamma, Renel (Bouekou, 87e), El Kaddouri (Zemzemi, 79e) – Elphege, Inchaud (Bentil, 79e). Entraîneur : Philippe Hinschberger.

