Un proche de Nasser al-Khelaïfi mis en examen

Dans la nasse.

L’ancien majordome de Nasser al-Khelaïfi a été mis en examen début juillet, annonce le quotidien Le Monde ce mardi. Hicham Karmoussi est mis en cause pour « abus de confiance », « complexité de détournement, recel de détournement, accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données » et « atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation d’image ». Cette mise en examen se déroule dans le cadre de l’enquête les barbouzeries dont sont soupçonnés d’anciens membres du club. « Monsieur Karmoussi s’attendait à cette mesure qu’il appelait de ses vœux depuis près de deux ans pour lui permettre de clarifier son rôle », a commenté son avocat, Maître Antoine Ory.

En effet, cet ancien tennisman professionnel a porté plainte contre X en juillet 2023, notamment pour « tentative d’enlèvement » et contre Nasser el-Khelaïfi pour « travail dissimulé ». L’ homme de confiance de Nasser al-Khelaïfi, a travaillé pour le président du PSG pendant vingt ans et lui reproche de ne lui avoir fait signer aucun contrat de travail de 2011 à 2018 et de l’avoir emmené de force au Qatar. Le président du PSG soupçonne de son côté Hicham Karmoussi d’avoir participé à une opération d’espionnage dans son appartement parisien, mettant une caméra à son domicile pour enregistrer ses scènes intimes. Il a également porté plainte contre X en mai. Le logement avait été perquisitionné dans la foulée.

Le Qatargate continue.

