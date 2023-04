Nasser Al-Khelaifi visé par une plainte de son ancien majordome

Il va bientôt en avoir une pleine collection.

Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, est visé par une nouvelle plainte déposée par son ancien majordome, Hicham Karmoussi, ce vendredi. La plainte dénonce « un emploi d’étranger non muni d’une autorisation de travail, un harcèlement moral, des violences psychologiques, des menaces et des conditions de travail contraires à la dignité humaine » selon l’AFP et BFM TV. L’avocat de la victime précise qu’ « Hicham Karmoussi a, pendant des années, travaillé sans contrat ni titre de séjour pour Monsieur Al-Khelaïfi et à un rythme insoutenable ».

Karmoussi a également déclaré avoir nettoyé l’appartement de son patron le 12 octobre 2017, lorsque le dirigeant qatari était visé par une enquête à propos de l’obtention des droits média des Coupes du monde de football 2026 et 2030. Cette demande serait intervenue après la perquisition des locaux de beIN SPORTS à Boulogne-Billancourt. Enfin, le majordome serait partie prenante dans l’affaire qui relie Nasser Al-Khelaifi et Tayeb Benabderrahmane, un lobbyiste proche de « NAK » qui aurait été séquestré au Qatar pour avoir détenu des dossiers sensibles et des affaires personnelles sur le président du PSG. RMC Sport révèle que ce serait Hicham Karmoussi – après avoir « nettoyé la maison » de son boss – qui aurait remis les documents tant controversés à Tayeb Benabderrahmane.

Joyeux bordel.

