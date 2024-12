Achraf Hakimi : le couloir prend le pouvoir

On dit souvent qu’il faut un poumon supplémentaire pour évoluer en tant que latéral dans le monde du foot. Achraf Hakimi en a peut-être carrément deux en rab. Encore en cannes pour débouler à toute vitesse sur son côté droit lors des dix dernières minutes de la victoire parisienne contre Salzbourg, le Marocain de 26 ans donne l’impression d’être l’alpha et l’oméga du PSG cette saison, par ses performances et son volume de jeu notamment. À l’heure où le Paris de Luis Enrique peine à imposer son football de façon régulière et où il s’appuie sur un effectif très jeune et assez peu expérimenté, il peut au minimum s’appuyer sur l’un de ses seuls joueurs de classe mondiale, qui devrait même prolonger la fête.

Le lion de la classe

Auteur de deux passes décisives contre le club de la filière Red Bull, pour égaler Maxwell au XXIe siècle, Achraf Hakimi a des ailes dans le dos en ce début de saison. Avec ses 3 buts et 6 passes décisives en 18 matchs cette saison, il fait partie des joueurs clés du collectif rouge et bleu, voire plus. Face à Salzbourg, même sans son compère habituel Ousmane Dembélé, le Marocain a illuminé le côté droit parisien. Avec Lee Kang-in qui rentrait beaucoup sur son pied gauche, et avec lequel il a superbement combiné sur le but de Désiré Doué, Hakimi s’est régalé, au point de toucher 138 ballons, un total seulement atteint par Marquinhos (142), mais dans un rôle bien différent. Il aurait même pu ajouter une passe décisive à son tableau si Gonçalo Ramos avait fait preuve de plus d’efficacité, alors que l’une de ses lourdes frappes aurait déjà pu provoquer l’ouverture du score du Portugais en début de rencontre. Certes il y a du déchet, comme ces 29 ballons perdus, record du match, mais il y a tellement de création pour compenser et donner l’impression d’être le dépositaire du jeu parisien, qui a tout à y gagner, puisque quand le Lion de l’Atlas rugit, Paris ne perd presque jamais.

24 – Achraf Hakimi compte désormais 24 assists avec le @PSG_inside toutes compétitions confondues, égalant Maxwell comme le défenseur avec le plus d’assists pour le club au 21e siècle. Régal. pic.twitter.com/WAzqc5rXt7 — OptaJean (@OptaJean) December 10, 2024

Alors que le PSG devenait un peu trop prévisible sur les côtés en cantonnant Nuno Mendes à un rôle de défenseur qui ne montait presque plus, la libération du Portugais depuis quelques matchs permet aux Rouge et Bleu d’étirer les blocs adverses et de multiplier les dangers. De quoi libérer Hakimi de l’attention défensive qu’il peut attirer. Indispensable, au point de n’avoir manqué que deux matchs cette saison, pour se reposer contre Reims et Strasbourg, il a été titulaire lors de toutes les rencontres qu’il a disputées et n’est sorti qu’à deux reprises, pour six minutes contre Lille et en deuxième période à Angers, alors que Paris menait déjà 4-0. Luis Enrique évoquait d’ailleurs avant la réception de Lens le fait de n’avoir « jamais rencontré un meilleur latéral droit que lui ».

Attention à l’avertissement comportement

S’il fait partie des vice-capitaines du PSG, il a porté le brassard contre Le Havre et Toulouse cette saison, le grand pote de Kylian Mbappé a encore quelques axes de progression à suivre. D’un point de vue défensif, où il a tout de même largement progressé depuis son arrivée, il peut certainement apporter encore un peu plus à son équipe. L’an dernier, ses sautes de concentration avaient parfois coûté cher aux siens (Milan ou Dortmund en poules de C1, Reims en L1). Si c’est là où il brille le plus, Hakimi a pourtant aussi quelques tares une fois dans la surface. S’il a parfaitement servi Doué sur le troisième but des siens, il a plusieurs fois cette saison cherché à faire la différence seul, quand son compteur de galettes pourrait aisément atteindre les 10 unités dès ce mois de décembre.

DÉSIRÉ DOUÉ SE JOINT À LA FÊTE ET S'OFFRE SON PREMIER BUT AVEC LE PSG ! 🔥 Et quel énorme travail d'Hakimi 😳#SALPSG | #UCL pic.twitter.com/BWo8yKY28Y — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

Capable d’enchaîner les efforts physiques et de garder un tantinet de lucidité dans ses décisions ballon au pied, il doit cependant apprendre à canaliser son caractère volcanique, lui qui peut devenir le symbole d’un Paris souvent au bord de la crise de nerfs. Cette saison, ses trois cartons jaunes sont évitables, notamment ceux reçus contre le Bayern et Nice pour protestation, alors que contre Toulouse, sa faute, même si intelligente d’un point de vue tactique, respirait la frustration. Un sentiment qui ne pourra que se dissiper si le Paris Saint-Germain continue à voir plus clair dans cette campagne européenne.

L’OL déconseille à ses supporters de se déplacer au Parc des Princes