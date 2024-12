Le PSG retrouve le sourire à Salzbourg

Salzbourg 0-3 Paris Saint-Germain

Buts : Ramos (30e), Mendes (72e) et Doué (85e)

Dos au mur, Paris s’est enfin montré à son aise en Ligue des champions, profitant de la grande faiblesse de Salzbourg pour engranger une deuxième victoire dans cette phase de ligue. Si tout n’a pas été parfait – à l’image des nombreuses occasions de but laissées en route –, les joueurs de la capitale redressent la tête dans la course à une qualification en barrages. Un regain qu’ils doivent notamment à un but à bout portant de Gonçalo Ramos qui, avec un peu plus d’application, aurait pu repartir avec un triplé, et au premier pion de Désiré Doué sous ses nouvelles couleurs. Avec sept points, la bande de Luis Enrique respire à nouveau avant de défier Manchester City et Stuttgart, en janvier.

DÉSIRÉ DOUÉ SE JOINT À LA FÊTE ET S'OFFRE SON PREMIER BUT AVEC LE PSG ! 🔥 Et quel énorme travail d'Hakimi 😳#SALPSG | #UCL pic.twitter.com/BWo8yKY28Y — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

Docteur Gonçalo et Mister Ramos

La rencontre ne tarde pas à dévoiler son vrai visage : dès les premiers instants, les Parisiens confisquent le ballon face à la fébrilité locale. En perdition cette saison, Salzbourg est totalement dépassé, incapable de construire la moindre action. Paris joue haut, Bradley Barcola passe à nouveau quelques dribbles, Achraf Hakimi et Nuno Mendes multiplient les courses, et les champions de France courent déjà après leur premier but de la saison à l’extérieur en Ligue des champions. Mais encore une fois, leur improbable manque d’efficacité face au but leur joue de mauvais tours : le pétard d’Hakimi puis la tête de Gonçalo Ramos sont repoussés par Alexander Schlager, l’enroulé de Lee Kang-in frôle le montant du portier autrichien et l’avant-centre portugais se manque complètement, seul face au but vide. Encore une soirée sans pour l’attaque rouge et bleu ? Heureusement, l’ancien Benfiquiste se rachète en poussant au fond une remise d’Hakimi quelques instants plus tard pour enfin débloquer le score (0-1, 30e). L’arbre qui cache la forêt, tant les situations mal négociées s’enchaînent, à l’image de ce petit piqué de Barcola juste à côté, mais l’essentiel est là : Paris est devant.

Doué enfin à son avantage

Peut-être fatigué d’accumuler les ratés, le PSG lève le pied après le repos. Malgré quelques offensives menées par Lee ou Barcola, soudain largement moins inspiré, il faut attendre près de 20 minutes avant de voir la moindre frappe. L’œuvre de Dorgeles Nenê, symbole d’un Salzbourg qui s’imagine de plus en plus profiter de ce coup de mou de ses visiteurs. Mais reste beaucoup trop limité. Le premier tir parisien du second acte termine lui sa course au fond, Mendes reprenant parfaitement la remise de Désiré Doué en pleine surface de réparation (0-2, 72e). La fin de partie est l’occasion d’assister à deux événements côté parisien : le grand retour à la compétition de Lucas Hernandez sept mois après sa blessure, suivi dans la foulée du premier but de Désiré Doué pour le club de la capitale, sur une nouvelle offrande d’Hakimi (0-3, 85e). Un 100% de réussite devant le but vite atténué par un nouveau raté signé Barcola. Mais qu’importe : si l’adversité n’était pas vraiment au rendez-vous, Paris a enfin réussi une prestation aboutie sur la scène européenne.

Salzburg (4-3-3) : Schlager – Capaldo, Dedić, Baidoo, Guindo – Bidstrup (Kawamura, 81e), Gourna-Douath (Bajčetić, 66e), Gloukh (Terzić, 81e) – Yeo (Clark, 57e), Ratkov (Daghim, 57e), D. Nenê. Entraîneur : Pepijn Lijnders.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Hernandez, 83e) – Ruiz (Zaïre-Emery, 73e), Vitinha, Neves – Lee, Ramos (Doué, 66e), Barcola. Entraîneur : Luis Enrique.

Les notes du PSG