Pronostic Salzbourg PSG : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Après le joli 2/3 sur le Sainté – OM de dimanche soir, on vous propose nos pronostics Salzbourg – PSG. Et pour les jouer, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire

100€ offerts en CASH pour parier sur nos pronostics Salzbourg PSG !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Salzbourg

► Le pari « Victoire PSG » est coté à 1,30 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 160€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « PSG mène à la mi-temps et gagne le match » est coté à 1,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Vitinha buteur » est coté à 4,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

Un PSG dans le creux de la vague

S’il est toujours en tête en Ligue 1, le PSG est dans une période de deux matchs sans victoire. Après avoir concédé le nul au Parc face à Nantes (1-1), les Parisiens n’ont pu faire mieux que 0-0 vendredi à Auxerre (0-0). Il faut tout de même signaler que le gardien auxerrois a fait un gros matchs et que Paris garde une belle avance de 5 points en tête du championnat. C’est dans cette Ligue des champions que le bât blesse puisque le PSG se trouve 25e, en dehors des places de barragistes, avec un bilan famélique d’1 victoire, 1 nul et 3 défaites dont 2 lors de ses 2 derniers matchs (1-0 chez le Bayern et 1-2 à domicile face à l’Atlético).

Salzbourg n’est pas bien non plus

La bonne nouvelle pour le PSG c’est qu’il affronte une équipe de Salzbourg qui ne va pas bien. Un peu à l’image de Girona lors de la seule et unique victoire parisienne dans cette phase de Ligue de C1. Vainqueur de tous les championnats d’Autriche depuis 2014, Salzbourg a perdu son titre la saison passée, et paraît mal parti pour le récupérer puisqu’il se classe seulement 5e à 13 points du Sturm Graz, leader et champion en titre (un match en retard à signaler pour Salzbourg). 32e sur 36 dans cette Ligue des champions, le club estampillé Red Bull a remporté un match à Rotterdam face au Feyenoord (1-3) pour 4 défaites, dont la dernière très sérieuse sur la pelouse de Leverkusen (5-0).

Le Salzbourg a beaucoup d’absents, le PSG est quasiment au complet

Autres bonnes nouvelles, le PSG ne déplore qu’une grosse absence, celle de Dembelé coupable d’avoir pris bêtement deux cartons jaunes face au Bayern. En face, Salzbourg doit faire face à de nombreux absents depuis le début de saison.

Les compositions probables pour ce Salzbourg – PSG :

Salzbourg : Schlager – Capaldo, Dedic, S. Baidoo, Guindo – Clark, Gourna-Douath, Diambou – Yeo, Nene, Gloukh.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Doué, Ramos (ou Asensio), Barcola.

Le PSG se réveille enfin ?

Depuis sa petite défaite en Bavière, le PSG ne s’est pas rassuré mais au moins il prend peu de buts. Coupable sur l’ouverture du score du Bayern, Safonov devrait cette fois démarrer sur le banc. En manque de réussite vendredi face à l’AJA, les Parisiens vont faire face ce mardi à une équipe de Salzbourg loin de ses standards habituels et qui prend beaucoup de buts (15 en 5 matchs de Ligue des champions). Véritable leader sur le terrain, le milieu portugais Vitinha qui a déjà marqué 2 buts en C1 pourrait en profiter pour ouvrir son compteur dans cette C1.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Saint-Étienne OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Le PSG vend un titi à prix d’or