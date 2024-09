Le PSG vend un titi à prix d’or

Le football part vraiment en cacahuète.

Le Paris Saint-Germain a flairé un dernier bon coup, ce lundi soir, pour clore le mercato en beauté. Le club de la capitale a vendu Joane Gadou, jeune pépite du centre de formation, au RB Salzbourg pour une somme de… 10 millions d’euros (et quelques bonus en plus) ! Une indemnité record pour un titi parisien de 17 ans.

Le défenseur central, international français U18, n’a pas souhaité honorer sa dernière année de contrat stagiaire avec le club de la capitale, et a fait le choix de partir pour s’assurer plus de temps de jeu dans une équipe professionnelle. Jugé comme l’un des meilleurs joueurs du centre de formation parisien, Gadou avait fait quelques apparitions dans le groupe de Luis Enrique la saison passée, mais n’était jamais entré en jeu. Cet été, il a joué contre Sturm Graz en match de préparation. Un adversaire qu’il affrontera cette saison, mais avec le maillot des Bullen. Et comme le hasard fait bien les choses, il pourrait aussi retrouver son club formateur en Ligue des champions, le 10 décembre prochain, en Autriche.

Le futur Dayot Upamecano ?

