Deschamps parle de la "chatte à Dédé" : « J'aime cet animal »

Didier, l’ami des félins.

Dans un entretien accordé au Figaro où il était amené à répondre aux clichés qui lui collent à la peau, Didier Deschamps n’a pas esquivé les questions sur sa maîtrise de la langue de bois, ses liens avec Zizou ou même sur le cas Antoine Griezmann. Mais plus important encore : il a dit sa vérité sur la fameuse « chatte à Dédé » qui l’accompagne où qu’il aille depuis de nombreuses années maintenant. Mythe ou réalité ? DD n’y va pas de main morte : « Je ne sais pas, j’aime cet animal. Cela me fait rire et c’est devenu une plaisanterie. J’en abuse aussi avec de l’autodérision, autre que dans le football par moments, avec des amis aussi. Qu’il y ait une part de chance dans le sport, forcément. Mais c’est minime. »

Même un vendredi 13, la chatte à DD est au rendez-vous… #WorldCup2026 pic.twitter.com/My1UG28OE2 — Patrick Urbini (@purbini) December 13, 2024

Sinon, le sélectionneur de l’équipe de France parle également de son rapport à la presse française et l’affirme : il « n’en a pas marre » des journalistes français, mais il estime quand même que son boulot est plus reconnu par-delà nos frontières : « Je vais vous dire une chose, c’est factuel, et je ne cours pas après cela, mais il y a une reconnaissance qui est plus importante à l’étranger que dans mon propre pays. Je ne me bats pas pour l’avoir plus en France. Je ne critique pas la presse française en général, cela fait partie de la culture : « c’est oui, mais… » À l’étranger, il n’y a pas de « mais ». C’est « oui, tu as gagné, tu as gagné. Point ! » Si tu n’es pas bon, tu te fais défoncer, il n’y a pas de soucis. Ce n’est pas uniquement valable que sur le sport. C’est culturel. Je suis Français et fier de l’être, mais sur la réussite, il y a toujours ce fameux « mais », ajouter quelque chose de négatif ou suspect. Quel que soit le domaine professionnel de la personne, inspirons-nous de celui ou celle qui réussit, plutôt que de chercher la petite bête. Attention, la presse étrangère peut être très virulente, voire plus parfois. Mais dans les contacts qu’on a avec les médias étrangers au travers de discussions, ils aimeraient bien avoir les résultats de l’équipe de France (sourire).»

Il est fort ce DD.

Nos idées de stade pour l’équipe de France après le Stade de France