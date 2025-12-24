Wemby apprend aux Américains comment bien supporter leur équipe

Une tradition balkanique ou islandaise ?

Victor Wembanyama n’a visiblement pas oublié l’Euro 2016 et la puissance du clapping islandais. Dans la nuit de mardi à mercredi, son équipe des San Antonio Spurs a de nouveau battu l’« invincible » Oklahoma City Thunder (130-110). Si la superstar française n’a pas forcément brillé ce soir-là, elle n’a pas manqué d’inaugurer ce qui pourrait devenir une nouvelle tradition dans le Texas : le clapping. En fin de rencontre, Wemby et ses coéquipiers se sont regroupés au milieu du parquet pour lancer ce premier moment de communion officiel de la saison, après une énorme victoire face au champion en titre. Si les Vikings du Minnesota se le sont déjà approprié en football américain, les Spurs pourraient être les véritables propriétaires de cette tradition en NBA.

Ahhhhhh, il l’a fait !!! Wemby a instauré le clapping géant avec tous les fans des Spurs !!! 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/gzBmxq86ya — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2025

Des ultras en NBA ?

Depuis cet été, Wembanyama a décidé de bousculer un peu les codes du supportérisme en NBA. Si certaines salles ne sont pas connues pour leur brouhaha ou leur hostilité, « l’Alien » a décidé de créer un groupe d’ultras des San Antonio Spurs, les Spurs Jackals. Et le Français n’a pas délégué le projet : Wemby était présent lors de la sélection des membres du groupe pour jauger leur folie et leur envie et lors des entraînements au clapping. Son entraîneur Mitch Johnson a d’ailleurs déjà salué cet engagement de la part de son pivot de 21 ans : « Il s’est engagé et investi. Il est digne de confiance. Il a travaillé dur. Ses actes ont confirmé ses paroles. C’est formidable. San Antonio et notre communauté ont de la chance de l’avoir. Et j’espère qu’il ressent la même chose. »

Thank you @wemby for joining us for our last practice!! We’ll look to be doing this during the next home game for sure 👀 👽 x 🐺 #PorVida pic.twitter.com/rhBniqsijl — Spurs Jackals (@SpursJackals) November 28, 2025

Le clapping en Final NBA, c’est pour bientôt…

La Norvège et le Danemark pleurent la disparition d’Åge Hareide