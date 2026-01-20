S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Finale
  • Sénégal-Maroc (1-0 AP)

L'activité dingue de Yehvann Diouf face au Maroc en une image

L'activité dingue de Yehvann Diouf face au Maroc en une image

Ne cherchez plus, on a trouvé le véritable homme du match. Yehvann Diouf est bien le gardien qui a fait le plus d’efforts pendant la finale de cette CAN 2025, remportée 1-0 par le Sénégal. Oui oui, vous avez bien lu. Et pour preuve, voici la heat-map, réalisée par nos soins. Pour rappel, une heatmap est une représentation visuelle de données spatialisées, où l’intensité des couleurs indique la fréquence ou la concentration d’actions dans une zone donnée (plus la couleur est chaude, plus l’activité est élevée).

Une situation ubuesque

Pour décrypter ces données, il faut revenir sur un fait de match important. Avant d’être sacré champion d’Afrique, l’ancien portier du Stade de Reims a dû batailler avec des ramasseurs de balles marocains dont l’objectif était de dérober une pauvre serviette. Alors que Diouf vérifiait simplement que Mendy dispose d’une serviette pour s’essuyer pendant la rencontre, les ramasseurs de balle se sont empressés de l’en empêcher en le poursuivant. De gardien de but à gardien de serviette, il n’y a qu’un pas.

Et vous, qu’auriez-vous fait de cette serviette ?

Des supporters placés en garde à vue pour hooliganisme après Sénégal-Maroc

