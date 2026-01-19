L’embrouille invraisemblable de Yehvann Diouf avec des ramasseurs

Remplaçant, mais pas spectateur. Au milieu d’une finale de Coupe d’Afrique chaotique, remportée par le Sénégal au bout de la prolongation (1-0), une scène totalement lunaire a beaucoup fait réagir. Plusieurs vidéos montrent en effet le gardien sénégalais Yehvann Diouf poursuivi par de jeunes ramasseurs de balle marocains. Le portier de l’OGC Nice s’est même retrouvé par terre, traîné au sol par deux ramasseurs qui essayaient de récupérer… une serviette.

One of the many strange subplots of the night. Senegalese substitute goalkeeper Yehvann Diouf being attacked by flag bearers during the match after he hung Mendy’s towel in the goal. pic.twitter.com/eLgRnILkbS — Ali Howorth (@ahoworth97) January 19, 2026

« Ce n’était pas fair-play »

Comment en est-on arrivé là ? Après la finale, le suppléant d’Edouard Mendy a expliqué qu’il voulait simplement s’assurer que son coéquipier gardait une serviette à côté de lui, pour pouvoir s’essuyer. Ce qui n’a visiblement pas plu aux ramasseurs de balle. « Pour moi, c’était juste des serviettes, rien de plus, pour sécher les gants, le visage. Peut-être qu’il y a un peu de folklore autour de ces serviettes, mais pour moi, c’était quelque chose de banal, confie-t-il à Wiwsport. J’ai essayé de faire en sorte que Doudou soit dans les meilleures conditions, parce qu’on a besoin de mecs comme lui à 100 % concentrés sur le terrain. »

Quitte, donc, à donner de sa personne. « J’ai été tout aussi surpris que vous quand j’ai vu qu’on a essayé de les prendre. On avait vu avec le Nigeria déjà qu’à chaque fois qu’il y avait les serviettes qui étaient mises, en général, les stadiers passaient derrière pour les récupérer. Je ne sais pas pourquoi ils l’ont fait, mais je trouve que ce n’était pas fair-play. »

Effectivement, fair-play n’était pas le mot de la soirée.

