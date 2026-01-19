S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Finale
  • Sénégal-Maroc (1-0 AP)

L’embrouille invraisemblable de Yehvann Diouf avec des ramasseurs à cause d’une serviette

QB
L’embrouille invraisemblable de Yehvann Diouf avec des ramasseurs

Remplaçant, mais pas spectateur. Au milieu d’une finale de Coupe d’Afrique chaotique, remportée par le Sénégal au bout de la prolongation (1-0), une scène totalement lunaire a beaucoup fait réagir. Plusieurs vidéos montrent en effet le gardien sénégalais Yehvann Diouf poursuivi par de jeunes ramasseurs de balle marocains. Le portier de l’OGC Nice s’est même retrouvé par terre, traîné au sol par deux ramasseurs qui essayaient de récupérer… une serviette.

« Ce n’était pas fair-play »

Comment en est-on arrivé là ? Après la finale, le suppléant d’Edouard Mendy a expliqué qu’il voulait simplement s’assurer que son coéquipier gardait une serviette à côté de lui, pour pouvoir s’essuyer. Ce qui n’a visiblement pas plu aux ramasseurs de balle. « Pour moi, c’était juste des serviettes, rien de plus, pour sécher les gants, le visage. Peut-être qu’il y a un peu de folklore autour de ces serviettes, mais pour moi, c’était quelque chose de banal, confie-t-il à Wiwsport. J’ai essayé de faire en sorte que Doudou soit dans les meilleures conditions, parce qu’on a besoin de mecs comme lui à 100 % concentrés sur le terrain. »

Quitte, donc, à donner de sa personne. « J’ai été tout aussi surpris que vous quand j’ai vu qu’on a essayé de les prendre. On avait vu avec le Nigeria déjà qu’à chaque fois qu’il y avait les serviettes qui étaient mises, en général, les stadiers passaient derrière pour les récupérer. Je ne sais pas pourquoi ils l’ont fait, mais je trouve que ce n’était pas fair-play. »

Effectivement, fair-play n’était pas le mot de la soirée.

Le Sénégal dans un cercle très fermé

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Sénégal - Maroc (1-0)
Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Revivez Sénégal - Maroc (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!