Pour Arbeloa, Mbappé est en passe de devenir comme Cristiano Ronaldo

Il va finir par s’en lasser. Kylian Mbappé n’en finit plus de marquer. Encore buteur dans la victoire 0-2 du Real Madrid à Valence, le Français est déjà à 23 buts en Liga cette saison.

Toutes compétitions confondues, son compteur indique 38 pions en 31 matchs. Des statistiques qui ne laissent pas son entraîneur, Álvaro Arbeloa, indifférent. « On manque de superlatifs pour décrire Kylian. On pensait ne jamais voir un joueur comme Cristiano, et il semble que Mbappé soit en passe de devenir comme lui », salue le coach madrilène.

Seule machine d’un Real défaillant

Deuxième de Liga à seulement un petit point du FC Barcelone, le Real Madrid peine à convaincre cette saison. Xabi Alonso, pourtant arrivé cet été, a été limogé courant janvier et remplacé par Arbeloa qui, pour son premier match à la tête des Merengues, s’était incliné contre Albacete, une équipe de seconde division, 3-2 en Copa del Rey.

Heureusement, Kylian est là.

Malgré une performance moyenne, le Real s’impose face à Valence