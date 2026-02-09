S’abonner au mag
  • Liga
  • J23
  • Valence-Real Madrid (0-2)

Pour Arbeloa, Mbappé est en passe de devenir comme Cristiano Ronaldo

EA
Pour Arbeloa, Mbappé est en passe de devenir comme Cristiano Ronaldo

Il va finir par s’en lasser. Kylian Mbappé n’en finit plus de marquer. Encore buteur dans la victoire 0-2 du Real Madrid à Valence, le Français est déjà à 23 buts en Liga cette saison.

Toutes compétitions confondues, son compteur indique 38 pions en 31 matchs. Des statistiques qui ne laissent pas son entraîneur, Álvaro Arbeloa, indifférent. « On manque de superlatifs pour décrire Kylian. On pensait ne jamais voir un joueur comme Cristiano, et il semble que Mbappé soit en passe de devenir comme lui », salue le coach madrilène.

Seule machine d’un Real défaillant

Deuxième de Liga à seulement un petit point du FC Barcelone, le Real Madrid peine à convaincre cette saison. Xabi Alonso, pourtant arrivé cet été, a été limogé courant janvier et remplacé par Arbeloa qui, pour son premier match à la tête des Merengues, s’était incliné contre Albacete, une équipe de seconde division, 3-2 en Copa del Rey.

Heureusement, Kylian est là.

Malgré une performance moyenne, le Real s’impose face à Valence

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

50
Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)
Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!