Le PSG va être convoqué par la commission de discipline après le Classique

Une grosse victoire avant une grosse punition ? À la suite du comportement de certains de ses supporters, le PSG va être convoqué par la commission de discipline de la LFP. Selon les informations du Parisien, les chants, les banderoles et les fumigènes utilisés au Parc des Princes ont fortement déplu à la Ligue.

Des messages qui ne passent pas

L’un des tifos déployés par les Parisiens n’a pas manqué de faire réagir. Cette bâche représente un livreur DPD vêtu d’un bas survêtement de Chelsea et d’une casquette de l’OM et apportant un carton sur lequel est dessiné un rat, injure proférée à l’encontre des Marseillais dans un chant à l’origine raciste. Et le message est clair : « Les Marseillais, c’est des livreurs. » Tout en finesse.

Ces faits ont déclenché l’ire d’Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris, mais n’ont pas semblé indigner Luis Enrique qui avait pourtant mis en garde les supporters avant le Classique. « On a vu les tifos avec mes adjoints et le niveau des supporters est impressionnant, a déclaré le coach espagnol en conférence de presse d’après-match. C’est incroyable même si on est habitués, incroyable de voir des supporters de ce niveau. C’est un vrai plaisir de les avoir. »

Un vrai plaisir pour la Ligue, aussi.

