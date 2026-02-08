S’abonner au mag
Roberto De Zerbi demande de nouveau pardon aux supporters après la déroute historique de l'OM face au PSG

Roberto De Zerbi demande de nouveau pardon aux supporters après la déroute historique de l'OM face au PSG

Bienvenue à l’Olympique du pardon. Après la déroute marseillaise au Parc des princes ce dimanche soir, Roberto De Zerbi est de nouveau apparu marqué par la défaite comme le week-end dernier après le match nul face au Paris FC (2-2) au micro de Ligue 1+.

« Je n’ai pas de regrets »

« C’est une période… on fait une bonne prestation contre Rennes et Lens, et après c’est le désespoir total. Encore une fois je demande pardon aux supporters. On parlera avec Benatia et Longoria pour comprendre ce qu’on peut faire. Parce que ça fait mal ces défaites, surtout à Paris, surtout de cette façon », s‘est excusé le tacticien marseillaisMais pour autant le natif de Brescia estime ne pas avoir de regrets : « Non je n’ai pas de regrets. Parce que je pense qu’il n’y a pas grand chose à sauver de ce match. Quand autant de joueurs font un match insuffisant, il n’y a pas de regrets ». 

De Zerbi a également avoué son impuissance face à l’implication de ses joueurs sur le terrain : « Je ne suis pas dans la tête des joueurs, je ne sais pas ce qu’il se passe. Le match, on l’a préparé au maximum. Mais clairement, on ne l’a pas bien préparé. Il faut comprendre pourquoi. Pourquoi on va à Bruges et on fait un match comme ça. Pourquoi on vient ici et on fait un match comme ça. Et pourquoi contre Lens, contre Rennes, on fait des matchs totalement différents. »

La gueule de bois se prolonge pour les Marseillais.

« On ne peut pas accepter ça », assène Leonardo Balerdi après la déroute marseillaise au Parc des Princes

  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!