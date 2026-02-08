- Ligue 1
- J21
- PSG-OM (5-0)
« On ne peut pas accepter ça », assène Leonardo Balerdi après la déroute marseillaise au Parc des Princes
Capitaine abandonnant. En difficulté et fautif sur plusieurs buts parisiens ce dimanche soir, Leonardo Balerdi s’est présenté à l’issue de la rencontre au micro de Ligue 1+.
🎙️Leonardo Balerdi : "On ne peut pas accepter ça. On ne vient pas ici pour faire ça." La réaction du capitaine marseillais après la déroute face au PSG. #LeClassique #PSGOM pic.twitter.com/JUAxZQOdKA— L1+ (@ligue1plus) February 8, 2026
« Si on aurait pu faire mieux ? Bien sûr. On ne peut pas accepter ça. On ne vient pas ici pour faire ça. La première période, je pense qu’on est passés à côté », a assuré le capitaine olympien. L’OM a concédé ce dimanche soir sa plus large défaite face au Paris Saint-Germain, puisque pour la première fois, les Phocéens se sont inclinés par cinq buts d’écart.
LB