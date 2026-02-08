S’abonner au mag
« On ne peut pas accepter ça », assène Leonardo Balerdi après la déroute marseillaise au Parc des Princes

« On ne peut pas accepter ça », assène Leonardo Balerdi après la déroute marseillaise au Parc des Princes

Capitaine abandonnant. En difficulté et fautif sur plusieurs buts parisiens ce dimanche soir, Leonardo Balerdi s’est présenté à l’issue de la rencontre au micro de Ligue 1+.

« Si on aurait pu faire mieux ? Bien sûr. On ne peut pas accepter ça. On ne vient pas ici pour faire ça. La première période, je pense qu’on est passés à côté », a assuré le capitaine olympien. L’OM a concédé ce dimanche soir sa plus large défaite face au Paris Saint-Germain, puisque pour la première fois, les Phocéens se sont inclinés par cinq buts d’écart.

L’orage commence à gronder sur la cité phocéenne.

Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)
Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)

Revivez la victoire du PSG contre l'OM (5-0)

Revivez Liverpool-Manchester City (1-2)
Revivez Liverpool-Manchester City (1-2)

Revivez Liverpool-Manchester City (1-2)

Revivez Liverpool-Manchester City (1-2)

