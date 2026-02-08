Ousmane Dembélé et Désiré Doué ravis de la victoire parisienne

Dembélé a réenclenché le mode Ousmane Ballon d’or. Auteur d’un grand match face à l’Olympique de Marseille, Ousmane Dembélé n’a pas boudé son plaisir à l’issue de la rencontre au micro de Ligue 1+ : « On sait que c’est un match spécial pour tous les Parisiens, surtout pour les supporters. On avait à cœur de faire un grand match et de faire passer un message à tout le monde, qu’on est de retour et que sur cette deuxième partie de saison, on va tout faire pour gagner les titres. »

🗣️ Ousmane Dembélé : "On voulait faire passer un message à tout le monde, on est de retour." Le message clair du Ballon d'Or ! #LeClassique #PSGOM pic.twitter.com/CF5D3BQkPN — L1+ (@ligue1plus) February 8, 2026

Un score historique

Arrivé après son compagnon d’attaque, Désiré Doué, même s’il est resté muet ce dimanche soir, a appuyé sur l’aspect historique de cette soirée : « C’est historique, tant mieux. Notre objectif, c’est de nous améliorer match après match, saison après saison. C’est ce qu’on a fait ce soir, il faut qu’on continue sur cette lancée. On sait à quel point ça tient à cœur aux supporters. Dès le début du match, ils ont mis le feu dans le stade. Notre objectif, c’était aussi de mettre le feu sur le terrain. On s’est donné à fond, on a tout donné ce soir et ça porte ses fruits. C’était super. » L’ancien Rennais a également fixé les objectifs pour la fin de saison parisienne : « L’objectif c’est d’aller gagner tous les trophées qu’on peut gagner. »

Ce ne sera en revanche pas le cas pour la Coupe de France.

