Quand Jeffrey Epstein tentait de se faire inviter à PSG – Real Madrid en 2018

Le football était, jusqu’ici, presque épargné par cette sombre affaire. Jeffrey Epstein, financier américain accusé d’avoir organisé un réseau d’exploitation sexuelle de mineures et mort en prison en 2019 avant son procès, a tenté d’assister au huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid en 2018 (1-2).

Refus du PSG et du Real Madrid

Protégé longtemps par ses relations et par un accord judiciaire très clément, Epstein reste au cœur de l’actu ces dernières semaines, les dossiers déclassifiés devenant publics. Parmi ceux-ci, qu’on peut consulter sur le site du ministère de la Justice étasunien, un mail reçu le 6 février 2018 par son assistante exécutive Lesley : on peut y lire la volonté de Jeffrey Epstein de se rendre au Parc des Princes.

L’homme d’affaires désirait deux places gratuites pour le match PSG – Real Madrid en 2018. Les échanges impliquent également Ariane de Rothschild, la banquière et femme d’affaires française. Une demande visiblement refusée par les deux clubs.

Et encore heureux.

SW

