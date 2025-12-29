Deux Français dans l’équipe de l’année

La Ville lumière continue de briller.

La Fédération internationale de l’histoire et des statistiques du football (IFFHS) a dévoilé son onze type de l’année 2025 et sans surprise, il fait la part belle au PSG. On y retrouve six vainqueurs de la Ligue des champions : Gianluigi Donnarumma, désormais à Manchester City, Nuno Mendes, Willian Pacho, Achraf Hakimi, Vitinha et le Ballon d’or Ousmane Dembélé.

Un deuxième Français est nommé : Kylian Mbappé, qui a affolé les compteurs avec le Real Madrid et les Bleus. L’Espagne place elle aussi deux représentants avec Pedri et Lamine Yamal, vainqueurs de la Liga et de la Coupe du Roi. Derniers élus de ce onze ultra offensif : Erling Haaland et Harry Kane. Une belle équipe sur EA FC, beaucoup moins en vrai.

On attend la story Instagram de la femme de Raphinha maintenant.

Saúl Ñíguez : « Le Real Madrid est célèbre pour ce qu’il a gagné, mais il n’a pas de supporters »