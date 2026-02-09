Des nouvelles de Hatem Ben Arfa

On t’(Hat)aime, Hatem ! « Combien de gens dans ce pays sont des Hatem Ben Arfa dont le talent est stérilisé ? » Si cette question (prémonitoire) de François Ruffin avait été posée dans le 153e numéro de So Foot, c’est parce qu’en 2018, le député de la Somme avait mis sur la sellette une question existentielle : où est passé le talent du gaucher ? C’est dans un long récit diffusé sur L’Équipe que quelques éléments de réponse sont esquissés.

On y lit par exemple qu’en novembre dernier, Hatem Ben Arfa a assisté, à Paris, à une présentation d’un livre sur Diego Maradona, demandant une dédicace à Bernard Morlino, l’auteur. Il serait ensuite reparti incognito de la librairie, livre sous le bras. L’international français a 38 ans aujourd’hui. Près de quatre ans après son dernier match officiel, un triste 0-0 entre Lille et Bordeaux, il n’a pas annoncé officiellement sa retraite de footballeur professionnel.

Padel et changements de numéros de téléphone

L’international français, qui a décliné l’appel du pied de la chaîne Ligue 1 + pour en faire l’un de ses consultants, joue sinon au padel, sport où il est classé parmi les 750 meilleurs joueurs français. « Après avoir été à ce point exposé, critiqué, ballotté, admiré et hué, je me demande comment c’est possible de retomber dans un tel anonymat », résume auprès du journal Jean-Jacques Bertrand, son avocat depuis quinze ans. L’ancien joueur Ricardo Faty raconte de son côté qu’il change régulièrement de numéro de téléphone. « Il est comme une rose qui a poussé dans du béton », illustre Sylvain Idangar, son ami.

Magnifique.

