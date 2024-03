Coupe de France : l’OL recevra Valenciennes en demi-finale, Rennes ira à Paris ou Nice

Spoiler : il n’y aura pas de vrai petit Poucet en finale.

L’édition 2023-2024 n’a pas offert beaucoup de surprises en Coupe de France et les affiches des demi-finales l’attestent. Si Valenciennes est le seul club de Ligue 2 à atteindre ce stade, les Nordistes n’ont pas éliminé la moindre équipe de l’élite et ont dû passer par les tirs au but pour se défaire de Rouen en quart. Cette fois, VA va devoir se surpasser en se déplaçant sur la pelouse de l’Olympique lyonnais avec l’objectif de rallier la finale pour la première fois depuis 1951. Les Rhodaniens ont aussi battu Strasbourg aux tirs au but au tour précédent et veulent sauver leur saison avec un trophée.

De son côté, le Stade rennais doit attendre le 13 mars prochain et la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice, décalée en raison de la finale de Ligue des nations, pour connaître où se tiendra déplacement sa demi-finale. En quart, les Bretons ont écarté Le Puy sans trembler. Les matchs du dernier carré se joueront le mercredi 3 avril prochain, sous réserve de programmation d’une des deux le mardi 2 ou le jeudi 4 avril. La finale, elle, se tiendra le samedi 25 mai dans un lieu qui reste encore à fixer.

Les demi-finales de la Coupe de France

Olympique lyonnais – Valenciennes FC

Paris Saint-Germain ou OGC Nice – Stade rennais