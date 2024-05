L’OL dénonce l’agression d’une supportrice au Groupama Stadium pendant la finale

Les femmes se sentiront-elles un jour en sécurité dans les stades de football ?

Après les affrontements entre supporters lyonnais et parisiens, une nouvelle affaire vient entacher le football français et la Coupe de France, achevée ce samedi soir à Pierre-Mauroy. À quelque 700 kilomètres de Lille, 35 000 supporters lyonnais étaient rassemblés dans l’antre de l’OL, le Groupama Stadium, pour regarder la finale face au PSG. Après la rencontre, sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters lyonnais ont affirmé avoir été témoins de l’agression de deux jeunes femmes au premier rang par un autre supporter. Des témoignages confirmés par des vidéos, également publiées sur X (et désormais supprimées) : on y voit l’une des deux, Anissa, recevoir des coups au niveau du visage.

Ce lundi, l’Olympique lyonnais a publiquement réagi, condamnant « fermement les violences » subies par ses supportrices. « En lien avec l’association Her Game Too France, l’OL a réussi à prendre contact avec l’une des jeunes femmes et accompagnera toutes les victimes dans leur plainte en se constituant partie civile à leurs côtés. Ces comportements inacceptables et choquants n’ont pas leur place à l’Olympique lyonnais », a ajouté le club rhodanien.