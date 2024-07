Ivan Rakitić rentre au pays

Split, ce conte de fées permanent.

Parti en Arabie Saoudite et à Al-Shabab en janvier dernier, Ivan Rakitić n’y a finalement pas fait long feu. Handicapé par des pépins physiques, il n’y aura disputé que 8 matchs, pour un petit but, alors qu’il a décidé de rejoindre le Hajduk Split, après s’être libéré de son contrat avec le club saoudien. Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, le club six fois champion de Croatie depuis la fin de la Yougoslavie a officialisé la venue du triple champion d’Europe (une C1 et deux C3). Ce n’est pas le premier gros coup du Hajduk sur le marché des transferts, lui qui a déjà fait revenir Ivan Perišić et Kalinić (qui a depuis pris sa retraite) en début d’année.

L’ancien barcelonais a signé pour un an, avec une année supplémentaire en option, dans le cadre d’un transfert à moindres frais, alors qu’il va devenir le joueur le plus titré à évoluer dans le championnat national, la Prva HNL, et qu’il y portera le numéro 11. C’est un renfort de plus, dans la quête d’un titre qui a échappé de peu au club de Split l’an dernier. Longtemps pilier de la sélection, avec 106 capes entre 2007 et 2019, le milieu de terrain de 36 s’apprête à évoluer pour la toute première fois dans le championnat local, lui qui est né et a grandi en Suisse, avant de partir en Allemagne, après des débuts pros à Bâle.

Même s’il a prolongé à Madrid, ce sera certainement plus facile d’y faire venir Luka Modrić.

Gennaro Gattuso met le cap sur la Croatie