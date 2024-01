Ivan Perišić revient dans le club de ses débuts

Le fameux retour au bercail que tous les grands joueurs promettent.

Ivan Perišić (34 ans) est de retour dans son club formateur, l’Hajduk Split (Croatie). Sous contrat avec Tottenham depuis l’été 2022, l’international croate (129 capes, 33 réalisations) a subi une rupture des ligaments croisés mi-septembre. Il fait l’objet d’un prêt jusqu’à la fin de saison, mais sera ensuite définitivement transféré (libre) à Split, où il est né et avait évolué jusqu’à ses 17 ans (1995-2006, aucun match en professionnel) avant de filer à Sochaux. Pour le clin d’œil, dans la vidéo de présentation publiée par le club sur Instagram, on voit d’ailleurs un jeune Perišić sauter dans un train, en gare de Split, direction Montbéliard. Avant de revenir sur ses terres des années plus tard, donc.

Artisan majeur des parcours historiques de la sélection croate en Coupe du monde (2018 et 2022), allant jusqu’à marquer lors de la défaite en finale il y a six ans contre l’équipe de France (4-2), l’ailier ambidextre est notamment passé par le Borussia Dortmund, Wolfsbourg, l’Inter et le Bayern, remportant la Ligue des champions avec les Bavarois (2020).

En attendant le come-back de Karim Benzema à Lyon, désormais.

