Nikola Kalinic revient à l’Hajduk Split… pour 1€ par mois

Une baguette par mois ! Et encore avec l’inflation, ce n’est même pas sûr.

Nikola Kalinic est de retour dans son club formateur à l’Hajduk Split. Libre de tout contrat depuis cet été, il vient de resigner dans le club de ses débuts, en Croatie jusqu’à la fin de saison. Il a paraphé un contrat jusqu’en juin pour la somme astronomique d’un euro par mois. Nikola Kalinic s’était révélé au FK Dnipro où il a notamment atteint la finale de la Ligue Europa 2015 (défaite 3-2 contre le FC Séville).

Il était ensuite passé par des grands clubs européens comme l’AS Roma, l’AC Milan et l’Atlético de Madrid. L’Hajduk Split aura bien besoin de son buteur d’expérience, âgé de 35 ans. Leader du championnat national et embarqué dans une lutte à trois avec Rijeka et le Dinamo Zagreb, le club croate pourra compter sur l’avant-centre aux 162 buts en carrière.

Les fins de carrière romantiques comme celles-là, ça fait quelque chose quand même.

