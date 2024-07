Jürgen Klopp a refusé de reprendre la sélection des États-Unis

Il y en a un qui va recevoir un paquet de coups de téléphone cet été.

Les États-Unis ont annoncé ce jeudi s’être séparés de leur sélectionneur Gregg Berhalter après le fiasco de la Copa América, et ils n’ont pas l’intention de traîner trop longtemps désormais. Sur le dossier du futur élu, les States ont pensé à une tête d’affiche : Jürgen Klopp. Une belle idée, sur le papier, mais l’Allemand a gentiment décliné la proposition, selon les informations du sérieux New York Times. Peu étonnant, puisque Klopp avait d’ores et déjà affirmé qu’il souhaitait faire une pause après sa longue période de neuf ans à Liverpool. « J’arrive à court d’énergie. […] Je sais que je ne peux plus répéter ce travail encore, encore et encore », avait-il dit au moment de son départ. Mais selon le média américain, ce premier refus du technicien n’aurait pas effrayé les dirigeants américains qui compteraient ne pas lâcher l’affaire, afin d’en faire leur recrutement phare avant le prochain Mondial, qui sera disputé en partie sur le sol étasunien.

D’ici à ce qu’une offre arrive sur le bureau de Didier Deschamps…

