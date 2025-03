Quand Trump et Infantino font mumuse

C’est l’histoire d’un chauve et d’un mec à perruque.

Réunis à la Maison Blanche afin d’officiellement lancer le projet d’organisation de la Coupe du monde 2026 prévue en Amérique du Nord, Donald Trump (fraîchement réélu président des États-Unis) et Gianni Infantino (président de la FIFA), ont en profité pour présenter le trophée de la prochaine Coupe du monde des clubs, également prévue aux USA. Une séquence durant laquelle Infantino s’est amusé à expliquer le fonctionnement de la breloque à Trump : car visiblement, le vainqueur de ce Mondial des clubs devra ouvrir le trophée avec une clé.

A key is required for the brand new FIFA Club World Cup trophy. 🏆🔑

"It's a trophy of the future!", says Gianni Infantino. pic.twitter.com/3nFhTgAtFN

— EuroFoot (@eurofootcom) March 7, 2025