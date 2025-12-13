Chaos autour de la première date de Messi en Inde

Scènes de chaos au Salt Lake Stadium de Calcutta.

Lionel Messi a une côte de popularité exceptionnelle en Inde, et sa venue avec son équipe de MLS de l’Inter Miami était particulièrement attendue par les fans indiens de La Pulga. Mais c’est peu dire que tout ne s’est pas passé comme prévu, comme le rapporte l’agence de presse ANI. Alors que ses aficionados ont dévoilé une immense statue en marge du « GOAT Tour », une tournée où Messi fait plusieurs stops en Inde pour aller à la rencontre de ses adeptes, le premier événement n’a pas vraiment été apprécié par le public.

Messi, parti pour un tour de stade, a rapidement été entouré par un gros groupe de personnes et n’est resté au total que 20 minutes dans l’enceinte de Calcutta. Ce qui a provoqué la colère du public, qui s’est mis à envahir la pelouse ou encore à jeter des sièges sur le gazon en guise de protestation. « C’était vraiment horrible. Il n’est resté que 10 minutes, a déclaré un supporter de l’Argentin à l’ANI. Tous les dirigeants et ministres l’entouraient. On ne voyait rien. Il n’a pas tiré un seul coup franc ni un seul penalty. Ils avaient dit qu’ils feraient venir Shah Rukh Khan (acteur indien reconnu, ndlr) aussi. Ils n’ont fait venir personne. Il est resté 10 minutes et il est reparti. Nous avons payé 12 000 roupies (114 euros) et on a même pas pu voir son visage… »

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Angry fans resort to vandalism at the Salt Lake Stadium in Kolkata, alleging poor management of the event. Star footballer Lionel Messi has left the Salt Lake Stadium in Kolkata. A fan of star footballer Lionel Messi said, « Absolutely terrible… pic.twitter.com/TOf2KYeFt9 — ANI (@ANI) December 13, 2025

Des événements qui ont même poussé la ministre en chef de l’État du Bengale occidental, Mamata Banerjee, à présenter des excuses sur le réseau social X aux fans ainsi qu’à… Lionel Messi et promis de faire la lumière sur les raisons de ce fiasco.

I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi. I… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025

Un conseil : restez branchés sur le reste de la tournée !

