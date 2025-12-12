Angers surclasse Nantes sans forcer

Angers 4-1 Nantes

Buts : Abdelli (17e, SP), Chérif (60e), Djibirin (87e) et Raolisoa (90e+5) pour le SCO // Centonze (81e) pour Nantes

Et si Angers était européen à la trêve hivernale ?

L’hypothèse est en tout cas en train de prendre de l’épaisseur puisque les Angevins comptent ce vendredi soir deux petits points de retard sur la première place qualificative à l’Europe. À Raymond-Kopa, la bande d’Alexandre Dujeux a une nouvelle fois montré qu’elle était une des – si ce n’est la – plus belles équipes de notre championnat. Emmené par un grand Himad Abdelli, buteur sur penalty pour ouvrir la marque (1-0, 17e), Angers a marché sur une équipe de Nantes sans solution et qui a pris l’eau en seconde période.

Le SCO en folie

On retiendra notamment la fougue et la puissance balle au pied de Sidiki Chérif (18 ans), auteur du but du break (2-0, 60e) au bout d’un rush impressionnant. Le jeune Harouna Djibirin (19 ans) s’est lui aussi joint à la fête en concluant à bout portant après un premier pétard d’Abdelli (3-1, 85e), et quelques secondes après une réduction du score signée Fabien Centonze (2-1, 81e) qui n’aura pas fait trembler le SCO le moins du monde. Dans le temps additionnel, Lilian Raolisoa a aggravé le score d’une frappe croisée limpide (4-1, 90e+5). Angers est un très beau neuvième de Ligue 1, Nantes est avant-dernier.

Et Ahmed Kantari vient peut-être de se rendre compte de l’ampleur de la tâche qui l’attend.

Angers (4-2-3-1) : Koffi – Arcus, Camara, Lefort, Ekomié – Belkebla, Abdelli (Hanin, 90e+2) – Belkhdim (Raolisoa, 73e), Mouton (Courcoul, 83e), Sbaï (Djibirin, 73e) – Chérif (Peter, 73e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

Nantes (5-4-1) : Lopes – Centonze, Awaziem, Tati, Amian, Machado (Camara, 82e) – Benhattab (Lahdo, 64e), Lepenant (Deuff, 82e), Mwanga, Abline – Mohamed (El Arabi, 64e). Entraîneur : Ahmed Kantari.

L’Angers SCO a un plan anti-nantais