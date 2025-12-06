Angers propose-t-il le meilleur football de toute la Ligue 1 ?

Roberto De Zerbi est formel : depuis le début de la saison, bien que 12e au classement, Angers est l’équipe de Ligue 1 à proposer le meilleur jeu du championnat de France. On a vérifié les propos de l’entraîneur de l’OM, et le coquin est assez proche de la réalité.

→ Une utilisation rentable du ballon

Hot take contre les adeptes du tiki-taka, des attaques placées et du jeu de position : avoir souvent le ballon ne veut pas dire bien jouer au football. C’est particulièrement valable pour Angers, qui cette saison a pris la très bonne habitude de rentabiliser au max son utilisation. Pour preuve, elle est le cancre du championnat de France en matière de possession de balle, avec une moyenne de 39% sur les 14 premières rencontres de championnat. Pendant 13 d’entre elles, les Angevins ne l’ont pas eue. Sauf contre Brest, le 28 septembre dernier, où ils ont montré que cette maîtrise du cuir ne leur convenait pas, avec une défaite 0-2 à Raymond-Kopa avec 57% de possession de balle. À l’inverse, cette stat folle signifie surtout que le SCO gagne pour l’instant exclusivement en laissant la balle à son adversaire. Et c’est bien là toutes les caractéristiques du jeu de Dujeux : pas de fioritures, des transitions rapides à la récupération du ballon vers les ailiers Yassine Belkhdim et Amine Sbaï, ainsi qu’une option de profondeur avec le jeune et séduisant Sidiki Cherif.

→ Un entraîneur qui porte bien son nom de famille

Derrière tout ce beau monde, il y a un entraîneur dont le patronyme n’a rien d’un hasard. Il allait forcément de soi que le SCO d’Alexandre produit Dujeux (rires dans la salle), sous la baguette du technicien de 49 ans, aux 405 matchs pros entre Châteauroux, Ajaccio et Tours. Adjoint de Gérald Baticle puis d’Abdel Bouhazama, Dujeux a repris les commandes de l’équipe angevine en mars 2023, n’empêchant pas la descente du club à l’issue d’une saison catastrophique, mais le faisant remonter dès l’année suivante et le maintenant la saison dernière à la faveur d’une honorable 14e place. « C’était un mec qui ne faisait pas de bruit, Alex. Un mec sérieux, poli, très discipliné. Un vrai latéral droit dans un 4-4-2 », nous confiait à propos du joueur Armando Ferreira, son ancien coéquipier de la Berrichonne. Du terrain au banc, le dispositif a changé (il fait évoluer son équipe dans un 4-2-3-1 construit autour du tandem algérien Himad Abdelli-Haris Belkebla), pas la mentalité.

→ Les brocantes, c’est sous-coté

Prenez une pièce de 1 centime, et vous aurez plus que ce que le SCO a dépensé cet été. Un mercato 100% gratos fait de bons coups, que le bon début de saison du club tend pour l’instant à confirmer. À la tête de cette tournée des brocantes, le directeur sportif Laurent Boissier, passé par Nîmes pendant les années Ligue 1, qui s’est d’abord aventuré à Lens pour obtenir le prêt du gardien Hervé Koffi, pari raté du Racing. L’itinéraire des dirigeants angevins s’est ensuite poursuivi dans le Forez pour aller chiner Louis Mouton, en fin de contrat à l’AS Saint-Étienne, alors relégué en Ligue 2. Une appétence pour les cités minières, peut-être. Toujours est-il qu’avec des deux renforts, Angers a trouvé ses deux nouveaux charbonneurs pour compléter un effectif grandement renforcé par l’équipe réserve (Prosper Peter, Lanroy Machine, Marius Louër). En plus, l’avantage des brocantes, c’est qu’on peut y aller toute l’année. Une douce matinée d’octobre, les dirigeants angevins ont trouvé leur renfort d’attaque en engageant Amine Sbaï, sans club depuis son départ d’Al-Fateh en Arabie saoudite. Passé par Grenoble, l’attaquant marocain reste brouillon dans la finition mais régale par ses chevauchées dans les défenses adverses.

Un festival d’Amine Sbaï 🤝 un bon placement opportuniste d’Ousmane Camara La recette d’une égalisation méritée 👨‍🍳🥶 pic.twitter.com/F0diq9YUbz — Angers SCO (@AngersSCO) October 30, 2025

→ Les parades d’Hervé Koffi

Une équipe qui joue bien au football ne se résume pas qu’à un plan de jeu défini et à de beaux dribbles. Elle peut aussi s’illustrer par un Hervé Koffi en état de grâce, qui reste sur deux grosses performances lors des deux dernières victoires angevines en championnat (il n’a pas pu jouer contre Lens comme il appartient toujours à ce club). Six parades à Toulouse, cinq contre Auxerre et quatre contre Lorient, dont un penalty arrêté. Le gardien burkinabé est dans la forme de sa vie, de quoi se permettre de trouver la beauté d’une équipe qui joue bien au foot dans un dernier rempart qui multiplie les exploits.

Un clean sheet, 6 arrêts et la victoire pour le gardien du championnat qui réalise le plus d'arrêts (56) cette saison 🔥 Monsieur Hervé Koffi 🇧🇫 pic.twitter.com/L9KPAxwicx — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) November 24, 2025

→ Deuxième pire attaque de Ligue 1, vraiment ?

C’est la principale statistique qui cause du tort à la décla de Roberto De Zerbi. Comment une équipe peut être celle qui joue le meilleur football du championnat si elle galère à marquer des buts ? En effet, après 14 journées, Angers est la deuxième pire attaque de Ligue 1 (ex aequo avec Nantes), avec moins de buts inscrits que de matchs joués (12 contre 14). Ces chiffres, Alexandre Dujeux n’en a pas grand-chose à faire. « Ce que je veux, c’est qu’on soit efficaces et on pense que jouer comme ça est la meilleure façon d’y arriver », a-t-il déclaré ce vendredi avant le déplacement à Nice dimanche. Un football de pragmatique, qui se voit au tableau d’affichage lorsque le SCO empoche les trois points : 1-0, 2-0 et 2-0 contre le Paris FC, Lorient et Auxerre, et 0-1 à Toulouse. À l’image de sa pensée, il est très probable que le coach d’Angers et toute son équipe préfèrent largement sécuriser un maintien au plus vite plutôt que de se voir décerner le titre du meilleur football du championnat.

