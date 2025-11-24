Ligue 1 : nos gardiens ont (tous) du talent

Plusieurs gardiens ont brillé ce dimanche après-midi en Ligue 1, et en majorité ceux des équipes qui semblent être parties pour joueur le maintien à un bon tiers du championnat. De quoi rappeler que derrière les têtes d’affiche (Lucas Chevalier, Geronimo Rulli ou Brice Samba), le championnat de France regorge de bons portiers.

Pendant que Lucas Chevalier s’invente un nouveau poste, d’autres brillent dans le leur. Et en particulier ceux des équipes qui jouent le maintien. Un fait confirmait les chiffres, la saison dernière : les trois gardiens ayant évité le plus de buts en Ligue 1 étaient Yehvann Diouf (Reims, relégué), Yahia Fofana (Angers, 14e) et Donovan Leon (Auxerre, 11e). Toutes des formations de seconde partie de tableau, en somme. Une donnée qui peut paraître normale, puisque les écuries les moins bien classées (avec plus de largesses défensives, donc) voient forcément leur gardien plus sollicité pendant les matchs. Pour autant, cette excuse n’était pas vraiment valable ce dimanche : en effet, les affiches étaient pour leur majorité composées d’équipes dans le train naissant de la lutte pour le maintien. Au contraire, elles ont surtout mis en exergue les performances de chacun et l’importance de garder un œil sur des profils qui performent régulièrement.

Koffi chope

Le symbole se nomme Hervé Koffi, dont les parades et les bonnes performances qui s’enchaînent sont en grande partie responsables de l’excellent début de saison de l’Angers SCO en Ligue 1. Quatrième meilleure défense du championnat derrière le top 3 (PSG, Marseille et Lens) à égalité avec l’OL, Angers doit notamment sa solidité défensive et sa victoire à Toulouse (0-1) à son international burkinabé. Il n’en fallait pas plus pour emballer les supporters du SCO, qui qualifient déjà Koffi de « meilleur gardien de Ligue 1 cette saison » et voient le portier mener Angers vers les portes de l’Europe. S’il n’est pas certain que l’on se souviendra de cette performance du gardien angevin en fin de saison, Emersonn, Frank Magri, Dayann Methalie et Charlie Cresswell se remémoreront très certainement ses parades du jour. Les montants du Stadium aussi, eux qui ont été maltraités par trois fois.

La parade de malade mental que vient de réaliser Hervé Koffi ! L’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison.#TFCSCO pic.twitter.com/PGETE8nNOV — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) November 23, 2025

La chance, ça va certes avec, mais ça se provoque aussi. Un peu plus tôt dans l’après-midi avait lieu un sacré duel de cow-boys entre deux gardiens de deux équipes très différentes, qui ont animé un match entre Auxerre et l’OL dénué de buts. Le premier, valeur sûre auxerroise depuis six saisons, s’appelle Donovan Leon. Loin d’être le gardien qui encaisse le plus de buts en championnat malgré le statut de lanterne rouge de son AJA (19 pions encaissés, en 13 matchs), le natif de Cayenne a dégoûté des attaquants de l’OL peu inspirés pour ramener dans sa niche son troisième clean sheet de la saison. Soucieux de donner le point du nul à un Auxerre qui n’a plus gagné depuis plus de deux mois, Leon a même fait lever les foules d’une superbe manchette sur un nouveau missile d’Afonso Moreira.

Greif qui prend, et pas seulement à Lyon

Pour autant, les Lyonnais auraient très bien pu repartir de l’Abbé-Deschamps bredouilles sans un gardien inspiré. Jugé insuffisant après le match contre le PSG, Dominik Greif a fait taire quelques critiques en étant décisif sur penalty face à Lassine Sinayoko, puis en gagnant un face-à-face contre ce même attaquant. Un vrai bol d’air pour le Slovaque, qui restait sur cinq buts encaissés lors des deux dernières rencontres (Paris et Real Betis). En parlant de penalty, un dernier portier de notre championnat a excellé dans l’exercice. Sans, pour autant, parvenir à ramener des points pour son équipe : le pauvre Jonathan Fischer a été largué par sa garde rapprochée, qui a concédé deux pénos dans le temps additionnel. Relou, d’autant plus que ce même Fischer a réalisé l’exploit face à Romain Del Castillo en arrêtant la tentative de l’attaquant brestois avant de se retrouver condamné à faire de même cinq minutes plus tard.

Lassine Sinayoko manque son pénalty ! L'arrêt de Dominik Greif 👏#AJAOL pic.twitter.com/qezO8vPJUG — L1+ (@ligue1plus) November 23, 2025

Si le gardien messin n’a pas pu marcher dans les pas de Berke Özer, il a tout de même montré l’étendue de son talent sur la reprise puissante de Hugo Magnetti en première période et a prouvé qu’il n’était pas étranger aux trois dernières victoires de Metz en Ligue 1 (deux clean sheets contre Lens et Nantes, un seul but encaissé à Nice). Plus jeune portier (24 ans) parmi ceux qui ont excellé dans ce bel après-midi de football français, le Danois pourrait s’assurer un joli avenir s’il continue à attirer l’attention sur lui de cette manière. Il en va de même pour tous ces gardiens de l’ombre qui, lorsque les projecteurs sont un peu moins braqués sur les « mastodontes » de notre championnat, ne se font pas prier pour récupérer un peu de lumière. Un régal pour les yeux, comme celui de regarder Mike Maignan se transformer en mur.

😍 Quel est le plus beau ? La reprise ou l'arrêt ? #SB29FCM pic.twitter.com/reZF2NuH0G — L1+ (@ligue1plus) November 23, 2025

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée