Accroché par la lanterne rouge, l’OL déçoit

Auxerre 0-0 Olympique lyonnais

Duel de cowboy entre Donovan Leon et Dominik Greif.

Ces deux hommes étaient à vrai dire la seule raison de mater cet Auxerre-OL, soldé sur un score nul et vierge (0-0). Pour Greif, d’abord : après avoir été battu par une frappe de Matondo dont le but a finalement été refusé par la VAR pour une faute de Sékou Mara sur Clinton Mata (13e), le gardien a sorti le grand jeu en arrêtant le penalty de Lassine Sinayoko (25e) avant de le dégoûter une nouvelle fois en seconde période (67e).

Lyon hors du top 6 ?

Donovan Leon a lui aussi sorti les tentacules devant une attaque lyonnaise en cruel manque d’idées, où Martin Satriano n’a pas marqué beaucoup de points. Contrairement à Afonso Moreira, toujours aussi remuant, mais dont les tentatives ont toujours été repoussées par le dernier rempart auxerrois. Lyon a énormément poussé, sans parvenir à ses fins. Au bout du compte, la bonne performance revient à l’AJA (même si elle reste dernière du championnat à deux points de Brest, Nantes et Lorient qui jouent tous ce dimanche). L’OL n’a certainement pas les mêmes soucis que les Icaunais, mais toujours est-il qu’il peut sortir du top 6 en cas de victoire ou de match nul lillois.

En bref, personne n’est vraiment sorti content de ce match.

Auxerre (4-3-3) : Leon – Sy, Diomande, Akpa, Mensah (Oppegard, 85e) – El Azzouzi (Diousse, 89e), Matondo, Danois – Sinayoko (Osman, 89e), Mara (Casimir, 72e), Namaso. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Olympique lyonnais (4-3-3) : Greif – Maitland-Niles, C. Mata (De Carvalho, 63e), Niakhaté, Abner – Tolisso, Tessmann, Merah (Šulc, 46e) – Karabec (Hamdani, 85e), Satriano, Moreira. Entraîneur : Paulo Fonseca.