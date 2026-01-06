S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Le PSG pourrait refourguer un nouveau défenseur à Fenerbahçe

SW
Le PSG pourrait refourguer un nouveau défenseur à Fenerbahçe

Un flop du PSG peut en cacher un autre.

N’étant que quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux dans les plans de Luis Enrique, Lucas Beraldo pourrait quitter la capitale dès cet hiver. Après deux ans sous la tunique rouge et bleue, l’international brésilien n’a pas convaincu. Trop imprécis et trop tendre pour une écurie de l’envergure du PSG, le gaucher peine à s’imposer.

C’est du côté de la Turquie et plus particulièrement de Fenerbahçe (hasard de dingue) que Beraldo pourrait rebondir. Selon la presse turque, le club stambouliote aurait déjà contacté le joueur pour former sa charnière centrale avec… Milan Škriniar. Tiens-donc.

Le même destin que Škriniar et Asensio ?

Arrivé plein de promesses lors du mercato hivernal de 2024, Lucas Beraldo a été relégué au statut de remplaçant, n’étant plus qu’un joueur de rotation pour assurer le minimum en Ligue 1. Cela nous rappelle quelques joueurs, non ? En effet, Milan Škriniar et Marco Asensio sont d’abord passés par le PSG (avec des prestations en demi-teinte) avant de poser leurs valises dans le club de la rive asiatique d’Istanbul. Aujourd’hui titulaires, les deux compères ont retrouvé une place importante dans une équipe qui concourt pour le titre en Turquie et qui dispute la Ligue Europa.

Le Fener, bientôt une équipe-type des transferts foireux du PSG ?

Le PSG annonce le décès d'un de ses tous premiers entraîneurs

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!