Le PSG pourrait refourguer un nouveau défenseur à Fenerbahçe

Un flop du PSG peut en cacher un autre.

N’étant que quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux dans les plans de Luis Enrique, Lucas Beraldo pourrait quitter la capitale dès cet hiver. Après deux ans sous la tunique rouge et bleue, l’international brésilien n’a pas convaincu. Trop imprécis et trop tendre pour une écurie de l’envergure du PSG, le gaucher peine à s’imposer.

C’est du côté de la Turquie et plus particulièrement de Fenerbahçe (hasard de dingue) que Beraldo pourrait rebondir. Selon la presse turque, le club stambouliote aurait déjà contacté le joueur pour former sa charnière centrale avec… Milan Škriniar. Tiens-donc.

🟡🔵 Fenerbahçe, stoper takviyesi için harekete geçti. @trtspor Sarı lacivertliler, P.S.G. forması giyen Lucas Beraldo ile temas kurdu. pic.twitter.com/3e1KE5trrd — Doruk Tecimer (@doruktec) January 6, 2026

💥 Fenerbahçe, stoper takviyesi için PSG’den Beraldo’yu gündemine aldı. 👀 Satın alma opsiyonlu kiralama planlayan Sarı-Lacivertliler, transferin gerçekleşmesi halinde Jayden Oosterwolde ile yollarını ayırabilir. pic.twitter.com/mz6A6l1RPN — Fanatik (@fanatikcomtr) January 4, 2026

Le même destin que Škriniar et Asensio ?

Arrivé plein de promesses lors du mercato hivernal de 2024, Lucas Beraldo a été relégué au statut de remplaçant, n’étant plus qu’un joueur de rotation pour assurer le minimum en Ligue 1. Cela nous rappelle quelques joueurs, non ? En effet, Milan Škriniar et Marco Asensio sont d’abord passés par le PSG (avec des prestations en demi-teinte) avant de poser leurs valises dans le club de la rive asiatique d’Istanbul. Aujourd’hui titulaires, les deux compères ont retrouvé une place importante dans une équipe qui concourt pour le titre en Turquie et qui dispute la Ligue Europa.

Le Fener, bientôt une équipe-type des transferts foireux du PSG ?

Le PSG annonce le décès d'un de ses tous premiers entraîneurs