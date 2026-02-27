S’abonner au mag
Le PSG n’est plus du tout favori de la Ligue des champions selon les stats

Pas de back to back pour le PSG ? Selon l’ordinateur de statistiques Opta, le Paris Saint-Germain n’a que 4,6% de chance de remporter la Ligue des champions. Même si c’est plus que le Real Madrid (2,8%), Newcastle aurait (un tout petit peu) plus de chance de remporter la coupe aux grandes oreilles avec 4,7%.

Arsenal désormais grand favori ?

Le PSG n’est, toujours selon Opta, pas favori dans sa confrontation face à Chelsea avec « seulement » 46,7% de chance de passer en quarts. Le huitième de finale le plus déséquilibré serait Arsenal – Leverkusen, les Londoniens ayant 85,8% de probabilité de rejoindre le Sporting ou le petit Poucet Bodø/Glimt au tour suivant.

Les Gunners sont les grands favoris de l’ordinateur qui leur donne 27,4% de chance de remporter le trophée, loin devant le Bayern Munich (14,3%) et Liverpool (12,8%).

C’est mal connaître Arsenal.

