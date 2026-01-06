Pas d'Arabie saoudite pour Kylian Mbappé

La tuile.

Touché au genou depuis la semaine dernière et déjà absent contre le Bétis Séville ce week-end, Kylian Mbappé ne sera finalement pas du voyage à Djeddah, où le Real Madrid disputera la Supercoupe d’Espagne. Revenu à l’entraînement plus tôt que prévu, l’international français avait bien espéré être de la partie, mais il devra encore patienter. L’AFP rapporte qu’il devrait être écarté des terrains pendant au moins trois semaines.

📋✅ ¡Nuestros convocados para la Supercopa de España! pic.twitter.com/gnVNTLq5Qe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 6, 2026

Absent depuis début décembre, Trent Alexander-Arnold fait de son côté son retour dans le groupe madrilène. Le Real Madrid affrontera l’Atlético en demi-finale ce jeudi, avant une éventuelle finale dimanche 11 janvier contre Bilbao ou le Barça.

