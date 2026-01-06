S’abonner au mag
Pas d'Arabie saoudite pour Kylian Mbappé

CMF
La tuile.

Touché au genou depuis la semaine dernière et déjà absent contre le Bétis Séville ce week-end, Kylian Mbappé ne sera finalement pas du voyage à Djeddah, où le Real Madrid disputera la Supercoupe d’Espagne. Revenu à l’entraînement plus tôt que prévu, l’international français avait bien espéré être de la partie, mais il devra encore patienter. L’AFP rapporte qu’il devrait être écarté des terrains pendant au moins trois semaines.

Absent depuis début décembre, Trent Alexander-Arnold fait de son côté son retour dans le groupe madrilène. Le Real Madrid affrontera l’Atlético en demi-finale ce jeudi, avant une éventuelle finale dimanche 11 janvier contre Bilbao ou le Barça.

À moins que ce soit le moyen trouvé pour marquer son accord avec Iñaki Williams.

Kylian Mbappé de retour plus tôt que prévu ?

CMF

