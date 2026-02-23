L’IFAB propose encore une nouvelle règle pour limiter les gains de temps

Qui n’a jamais sifflé un joueur qui simule une crampe pour la dixième fois du match ? Et bien l’IFAB, l’association chargée des règles du football mondial, serait sur le point de taper sur les doigts des petits malins qui gagnent du temps en prétextant une blessure : le joueur blessé sera obligé de sortir du terrain pendant une minute en cas d’intervention du staff médical.

Depuis des années, la FIFA mène un combat contre les pertes de temps. Des temps additionnels à rallonge, des sanctions pour les gardiens qui prennent un plomb à dégager, un décompte pour les touches et les six mètres. Selon la BBC, le projet serait donc d’en finir avec les joueurs qui simulent des blessures pour gagner du temps.

VAR et hors jeu au programme

En plus de cette règle, la VAR va aussi avoir son lot de changements. Les arbitres seront autorisés à consulter la vidéo en cas de litige sur une situation de second carton jaune. En ce qui concerne la fameuse loi Wenger, pour rappel, elle considère un joueur hors-jeu lorsque l’intégralité de son corps se trouve au-delà du dernier défenseur. Un premier test grandeur nature pourrait intervenir dès avril, avec la reprise de la Premier League canadienne.

On n’arrête pas le progrès.

