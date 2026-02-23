S’abonner au mag
  • International
  • IFAB

L’IFAB propose encore une nouvelle règle pour limiter les gains de temps

AR
18 Réactions
L&rsquo;IFAB propose encore une nouvelle règle pour limiter les gains de temps

Qui n’a jamais sifflé un joueur qui simule une crampe pour la dixième fois du match ? Et bien l’IFAB, l’association chargée des règles du football mondial, serait sur le point de taper sur les doigts des petits malins qui gagnent du temps en prétextant une blessure : le joueur blessé sera obligé de sortir du terrain pendant une minute en cas d’intervention du staff médical.

Depuis des années, la FIFA mène un combat contre les pertes de temps. Des temps additionnels à rallonge, des sanctions pour les gardiens qui prennent un plomb à dégager, un décompte pour les touches et les six mètres. Selon la BBC, le projet serait donc d’en finir avec les joueurs qui simulent des blessures pour gagner du temps.

VAR et hors jeu au programme

En plus de cette règle, la VAR va aussi avoir son lot de changements. Les arbitres seront autorisés à consulter la vidéo en cas de litige sur une situation de second carton jaune. En ce qui concerne la fameuse loi Wenger, pour rappel, elle considère un joueur hors-jeu lorsque l’intégralité de son corps se trouve au-delà du dernier défenseur. Un premier test grandeur nature pourrait intervenir dès avril, avec la reprise de la Premier League canadienne.

On n’arrête pas le progrès.

Gianluca Prestianni suspendu pour Real Madrid-Benfica

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.