Une nouvelle règle pour lutter contre les gains de temps est dans le pipe

Le football, il va changer. Enfin, si vous appelez les gains de temps « football ». L’IFAB, l’instance régissant les règles du jeu, continue sa croisade contre ceux qui jouent la montre pendant les matchs. Après avoir sanctionné les gardiens mettant des plombes à dégager le ballon de la main, elle pourrait s’attaquer à d’autres aspects du jeu lors de sa prochaine réunion annuelle prévue ce mardi à Londres.

Un décompte de trente secondes pour les touches et les six mètres ?

Comme le rapporte The Athletic, l’IFAB cherche une alternative générale pour limiter les gains de temps, sans pour autant la jouer comme au rugby en arrêtant complètement le chronomètre. Pour ce faire, l’instance songerait à instaurer des décomptes de trente secondes sur les remises en jeu : concrètement, un joueur serait sanctionné s’il excède le temps imparti.

Comme annoncé en octobre, ce décompte concernerait d’abord les touches, l’IFAB étant de plus en plus agacée par le retour à la mode des touches longues, qui transforment ces simples remises en jeu en mini coup-francs déguisés. Il en irait de même pour les six mètres, afin d’empêcher les gardiens de jouer la montre.

Même si cette nouvelle règle est approuvée, il faudra patienter pour la voir à l’œuvre : les décomptes seraient d’abord testés en conditions réelles (par exemple lors de tournois de jeunes) avant une mise en place définitive. Trop juste donc pour une introduction lors de la Coupe du monde 2026.

En revanche, pour la loi Wenger sur le hors-jeu, ça s’annonce plus compliqué.

