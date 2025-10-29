S’abonner au mag
  • Angleterre

Bientôt une réglementation face à l’augmentation des touches longues dans le foot ?

SF
Bientôt une réglementation face à l’augmentation des touches longues dans le foot ?

Michael Kayode et Kevin Danso bientôt sur le marché des transferts ?

Les longues touches sont devenues la nouvelle mode en Premier League. Brentford, Arsenal, Tottenham, tout le monde ressort cette tactique du début des années 2000, habituellement utilisée par les équipes du bas de tableau. Et comme toute mode qui prend un peu trop, l’IFAB (International Football Association Board) commence à tousser, selon le Guardian.

L’instance qui régit les lois du jeu a discuté de la possibilité d’imposer un compte à rebours aux joueurs sur les remises en jeu, histoire d’éviter que les touches ne se transforment en mini-coups francs déguisés.

Les touches longues explosent, le temps de jeu s’effondre

Selon Stats Perform, le nombre de longues touches a plus que doublé cette saison en Premier League : 3,44 par match contre 1,52 la saison passée. Résultat : un temps de jeu effectif est en chute, à 54 minutes et 21 secondes par rencontre, soit deux minutes de moins que l’an dernier. Les gardiens ont déjà droit à leur chrono de huit secondes pour relancer, signalé par les doigts de l’arbitre. Les touches pourraient bientôt suivre la même voie.

Lors d’une réunion virtuelle, les comités de l’IFAB ont aussi évoqué d’autres ajustements : élargir le champ d’action du VAR (notamment sur les deuxièmes cartons jaunes) et repenser la règle du hors-jeu pour favoriser un football plus offensif (ça ne va rien changer).

Toutes ces idées seront examinées lors de la grande réunion annuelle de l’IFAB, prévue à Londres en janvier prochain.

Arsenal se cogne sur Brentford

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez : France - Allemagne (2-2)
Revivez : France - Allemagne (2-2)

Revivez : France - Allemagne (2-2)

Revivez : France - Allemagne (2-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!