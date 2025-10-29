Bientôt une réglementation face à l’augmentation des touches longues dans le foot ?

Michael Kayode et Kevin Danso bientôt sur le marché des transferts ?

Les longues touches sont devenues la nouvelle mode en Premier League. Brentford, Arsenal, Tottenham, tout le monde ressort cette tactique du début des années 2000, habituellement utilisée par les équipes du bas de tableau. Et comme toute mode qui prend un peu trop, l’IFAB (International Football Association Board) commence à tousser, selon le Guardian.

L’instance qui régit les lois du jeu a discuté de la possibilité d’imposer un compte à rebours aux joueurs sur les remises en jeu, histoire d’éviter que les touches ne se transforment en mini-coups francs déguisés.

Les touches longues explosent, le temps de jeu s’effondre

Selon Stats Perform, le nombre de longues touches a plus que doublé cette saison en Premier League : 3,44 par match contre 1,52 la saison passée. Résultat : un temps de jeu effectif est en chute, à 54 minutes et 21 secondes par rencontre, soit deux minutes de moins que l’an dernier. Les gardiens ont déjà droit à leur chrono de huit secondes pour relancer, signalé par les doigts de l’arbitre. Les touches pourraient bientôt suivre la même voie.

Lors d’une réunion virtuelle, les comités de l’IFAB ont aussi évoqué d’autres ajustements : élargir le champ d’action du VAR (notamment sur les deuxièmes cartons jaunes) et repenser la règle du hors-jeu pour favoriser un football plus offensif (ça ne va rien changer).

Toutes ces idées seront examinées lors de la grande réunion annuelle de l’IFAB, prévue à Londres en janvier prochain.

