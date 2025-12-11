Luis Enrique a une préférence pour la finale de la Coupe intercontinentale

« Ce tombeau sera votre tombeau ! »

Dans moins d’une semaine (17 décembre), le PSG se déplacera au Qatar pour jouer la finale de la Coupe intercontinentale, face au vainqueur de la rencontre Flamengo-Pyramids FC, qui se jouera ce samedi. Et Luis Enrique semble avoir une petite préférence.

« Je préfère Pyramids, que je ne connais pas bien, a assuré le coach parisien en zone mixte ce mercredi, après le match nul entre l’Athletic Club et le PSG (0-0). Bien sûr, ils peuvent nous battre, mais ma préférence ne va pas à Flamengo, c’est clair. »

O LUIS ENRIQUE NÃO QUER ENCARAR O FLAMENGO NA DECISÃO DO INTERCONTINENTAL! 👀❌ O treinador do PSG foi sincero, em papo exclusivo com o @arthurquezada, e respondeu que prefere pegar o Pyramids. #CasaDaChampions #MFM #PósJogo #Intercontinental pic.twitter.com/GipEkh3get — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 10, 2025

Terminer l’année en beauté

L’entraîneur espagnol a avoué avoir été impressionné par l’équipe brésilienne durant la Coupe du monde des clubs cet été. La formation dirigée par Filipe Luís avait notamment renversé le futur vainqueur Chelsea en phase de groupes. « Nous ne les avons pas analysés en profondeur, mais nous connaissons l’équipe. C’est une très bonne équipe, avec des joueurs expérimentés et un excellent entraîneur. »

Après avoir disputé tous les matchs possibles la saison dernière et glané cinq titres (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions, Supercoupe d’Europe), le PSG veut terminer son année déjà historique de la meilleure des manières, avec un nouveau trophée.

Si Luis Enrique a des questions sur les Pyramids, on a le numéro de Maitre Gims.

