S’abonner au mag
  • Coupe intercontinentale
  • Finale

Luis Enrique a une préférence pour la finale de la Coupe intercontinentale

CDB
Luis Enrique a une préférence pour la finale de la Coupe intercontinentale

« Ce tombeau sera votre tombeau ! »

Dans moins d’une semaine (17 décembre), le PSG se déplacera au Qatar pour jouer la finale de la Coupe intercontinentale, face au vainqueur de la rencontre Flamengo-Pyramids FC, qui se jouera ce samedi. Et Luis Enrique semble avoir une petite préférence.

« Je préfère Pyramids, que je ne connais pas bien, a assuré le coach parisien en zone mixte ce mercredi, après le match nul entre l’Athletic Club et le PSG (0-0). Bien sûr, ils peuvent nous battre, mais ma préférence ne va pas à Flamengo, c’est clair. »

Terminer l’année en beauté

L’entraîneur espagnol a avoué avoir été impressionné par l’équipe brésilienne durant la Coupe du monde des clubs cet été. La formation dirigée par Filipe Luís avait notamment renversé le futur vainqueur Chelsea en phase de groupes. « Nous ne les avons pas analysés en profondeur, mais nous connaissons l’équipe. C’est une très bonne équipe, avec des joueurs expérimentés et un excellent entraîneur. »

Après avoir disputé tous les matchs possibles la saison dernière et glané cinq titres (Ligue 1, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions, Supercoupe d’Europe), le PSG veut terminer son année déjà historique de la meilleure des manières, avec un nouveau trophée.

Si Luis Enrique a des questions sur les Pyramids, on a le numéro de Maitre Gims.

Les chances de qualification des clubs français en Ligue des champions

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM et Monaco vont-ils finir dans le top 24 en Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 1j
110
44
12
Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)
Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)

Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)

Revivez Real Madrid-Manchester City (1-2)
00
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)
Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Revivez Athletic Club-PSG (0-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!