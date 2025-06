Flamengo renverse Chelsea après un match fou

Flamengo 3-1 Chelsea

Buts : Bruno Henrique (62e), Danilo (65e), Wallace Yan (83e) pour le Fla // Neto (13e) pour les Blues

Expulsion : Jackson côté Chelsea

Comme un ouragan.

Choc au sommet dans ce groupe D entre les deux prétendants à la qualification en 8es de finale et à la première place. Et c’est finalement Flamengo qui fait la bonne opération du soir en l’emportant 3 à 1 après un scénario fou. Une partie engagée et animée avec pas moins de 15 fautes en 45 minutes, cette rencontre déterminante pour la suite de la compétition a tenu toutes ses promesses. Malgré une possession largement en faveur de Flamengo, c’est bien Chelsea qui s’est procuré les meilleures occasions. Liam Delap est venu planter la première banderille avec une frappe lourde parfaitement claquée au-dessus de sa transversale par Agustin Rossi (6e). Mais comme face à Los Angeles lors de la première journée, Pedro Neto a trouvé la faille dans la défense des protégés de Filipe Luís sur une contre-attaque éclair et un face-à-face remporté face au portier du Fla (0-1, 13e).

Flamengo renverse tout en deux minutes

Si Gerson et ses coéquipiers ont poussé pour égaliser en fin de première période, c’est à l’heure de jeu après de multiples situations que Flamengo est parvenu à revenir à hauteur. Tout juste entré en jeu, Bruno Henrique a fait parler son expérience et sa précision pour propulser au fond des filets de Robert Sánchez (1-1, 62e). Avec des supporters survoltés dans les tribunes du Lincoln Financial Field de Philadelphie, Fla ne s’est pas contenté de cette égalisation. Deux minutes plus tard, sur un corner parfaitement frappé depuis le côté droit, Bruno Henrique, encore une fois, saute plus haut que tout le monde et remporte son duel de la tête dans la surface pour Danilo qui ne s’est pas fait prier pour mettre son équipe devant au tableau d’affichage (2-1, 65e).

Chelsea a complètement perdu les pédales, puisqu’à peine entré en jeu et sans avoir touché le moindre ballon, Nicolas Jackson est venu commettre un attentat sur la jambe d’Ayrton Lucas et a logiquement écopé d’un carton rouge (69e). En infériorité numérique, les Blues ne sont pas parvenus à relever la tête. Pire encore, Wallace Yan est venu porter le coup fatal sur son premier ballon dans la compétition (3-1, 83e). Flamengo s’envole en tête de ce groupe D et sera au rendez-vous des 8es de finale.

Les équipes sud-américaines toujours invaincues dans la compétition.

Benfica gifle Auckland