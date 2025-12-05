Au fait, à quelle heure commence (vraiment) le tirage au sort du Mondial ?

Il y a tirage et tirage.

Si la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 est prévu pour 18 heures ce vendredi 5 décembre, et à suivre ici, nul doute qu’il faudra attendre un peu avant que ne soient enfin tirées ces satanées boules. Habituée des discours à rallonge sur le football unissant les peuples et autres originalités, la FIFA semble encore vouloir allonger le plaisir cette année.

La première boule attendue pour 18h57

L’instance promet une « extraordinaire programmation artistique », incluant entre autres Andrea Bocelli, Robbie Williams et le groupe Village People, clin d’œil à peine appuyé à Donald Trump. Un « Prix de la paix de la FIFA » sera également remis en marge du tirage, dont le vainqueur ne fait guère de doute (suivez notre regard).

Avec tout ça, le tirage au sort à proprement parler ne devrait débuter qu’aux alentours de 18h57, selon les indiscrétions d’Eurosport.

La FIFA, cet éternel pote en retard.

Si les joueurs de foot étaient des personnages de Loups Garous