Au fait, à quelle heure commence (vraiment) le tirage au sort du Mondial ?

CMF
Il y a tirage et tirage.

Si la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 est prévu pour 18 heures ce vendredi 5 décembre, et à suivre ici, nul doute qu’il faudra attendre un peu avant que ne soient enfin tirées ces satanées boules. Habituée des discours à rallonge sur le football unissant les peuples et autres originalités, la FIFA semble encore vouloir allonger le plaisir cette année.

La première boule attendue pour 18h57

L’instance promet une « extraordinaire programmation artistique », incluant entre autres Andrea Bocelli, Robbie Williams et le groupe Village People, clin d’œil à peine appuyé à Donald Trump. Un « Prix de la paix de la FIFA » sera également remis en marge du tirage, dont le vainqueur ne fait guère de doute (suivez notre regard).

Avec tout ça, le tirage au sort à proprement parler ne devrait débuter qu’aux alentours de 18h57, selon les indiscrétions d’Eurosport.

La FIFA, cet éternel pote en retard.

