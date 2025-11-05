Gianni Infantino et la FIFA toujours à la recherche du prix Nobel de la paix

Sacré Gianni.

La FIFA a décidé d’ajouter un peu de baume au monde, et à son image, en lançant le tout nouveau « Prix de la paix de la FIFA – Le football unit le monde », une récompense annuelle censée célébrer celles et ceux qui œuvrent, ballon ou pas, pour la paix et l’unité planétaire. Oui, la FIFA, celle-là même qui organise des Coupes du monde dans des pays pas toujours très peace & love, veut désormais honorer les artisans de l’harmonie universelle.

Première édition du tirage au sort de la Coupe du monde

Gianni Infantino, en grand chef d’orchestre de la concorde footballistique, remettra le tout premier trophée le 5 décembre 2025, à Washington D.C., en marge du tirage au sort du Mondial 2026. Selon le communiqué, le prix parlera « au nom des cinq milliards de fans de football », ce qui fait quand même beaucoup de monde pour dire “paix”.

En résumé, la FIFA veut copier le Trophée Sócrates. Reste à savoir si la première statuette ira à un joueur, une ONG, ou à Infantino lui-même pour services rendus à la fraternité interplanétaire ou sa lutte pour le droit des travailleurs.

