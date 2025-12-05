S’abonner au mag
Marcelo fait les éloges d’à peu près tout le monde

Retraité depuis février 2025, l’ancien latéral gauche du Real Madrid Marcelo s’est dit que jeudi 4 décembre était le jour où il allait jeter des fleurs à l’ensemble de la planète foot. Après son intronisation en tant qu’ICONE sur le jeu EA Sports FC, l’ex-international brésilien a été interrogé par le journal AS, qui en a profité pour lui demander son avis sur les joueurs actuels.

Sans doute avec un peu de chauvinisme, Marcelo n’a pas tari d’éloges sur ses compatriotes brésiliens. « Vinícius et Rodrygo ? En tant que footballeurs, ils sont incroyables, et plus encore en tant que personnes. Je les considère comme des grands footballeurs », estime-t-il. « Raphinha ? Un autre excellent. Il est très bon, et j’espère qu’il gagnera la Coupe du monde. »

Il ne regarde pas les matchs du Real

Après avoir encensé Xabi Alonso, « un grand ami et un excellent entraîneur », le néo-retraité a révélé le nom du joueur avec qui il aurait aimé jouer. « Kylian Mbappé, mais il est arrivé un peu tard. Il est très impressionnant, un véritable prodige physique. » Parler de Mbappé sans mettre le mot « vitesse », on aura tout vu. Mais avec son nouveau doublé face à Bilbao, on comprend le choix.

On ne sait pas vraiment comment il juge les performances des joueurs du Real, sachant qu’il ne « regarde plus beaucoup de football. Je ne regarde que les matchs de mes enfants. Je n’ai aucune idée de ce qui se passe à Madrid ou dans le vestiaire du Real. »

Ça reste toujours sympa de recevoir des compliments d’une légende du foot.

