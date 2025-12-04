S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 32es
  • Saint-Cyr/Collonges-OL

L’OL et Saint-Cyr ont trouvé un terrain d’entente pour leur match de Coupe de France

CDB
L’OL et Saint-Cyr ont trouvé un terrain d’entente pour leur match de Coupe de France

La magie de la coupe budgétaire.

Nouveau rebondissement dans la programmation des 32es de finales de la Coupe de France. Alors que le club de R1 de Saint-Cyr/Collonges s’était mis d’accord avec l’Olympique lyonnais pour jouer la rencontre au Groupama Stadium le vendredi soir, le diffuseur Bein Sports a placé la rencontre en prime time le dimanche à 21h. Une décision qui a déplu à l’OL, « en raison de coûts supplémentaires qu’une telle organisation engendrerait » selon Hassane Baba-Arbi, président du club amateur.

Faire plaisir aux joueurs de Saint-Cyr

Dans une impasse pour définir le lieu de la rencontre et alors que les dirigeants de Saint-Cyr avaient suggéré de se rabattre sur le stade de Gerland, le derby rhodanien se jouera finalement bien dans le stade de l’OL, comme l’a annoncé Michele Kang dans un communiqué ce jeudi après-midi.

« Cela représentera un important effort financier de notre part, dans un contexte complexe, mais nous avons choisi de le faire pour les joueurs de Saint-Cyr, pour qui cela était très important », a déclaré la patronne du club rhodanien. Cette dernière a tenu à remercier ses joueurs, qui « ont souhaité que nous puissions tout faire pour accueillir ce dernier match au Groupama Stadium avant la trêve de fin d’année. »

Pour une fois, l’OL peut s’inspirer de Saint-Étienne.

Coupe de France : un club amateur est prêt à laisser la recette du match à l’OL

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Faut-il supprimer la VAR ?

Oui
Non
Fin Dans 17h
93
187

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!