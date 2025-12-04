L’OL et Saint-Cyr ont trouvé un terrain d’entente pour leur match de Coupe de France

La magie de la coupe budgétaire.

Nouveau rebondissement dans la programmation des 32es de finales de la Coupe de France. Alors que le club de R1 de Saint-Cyr/Collonges s’était mis d’accord avec l’Olympique lyonnais pour jouer la rencontre au Groupama Stadium le vendredi soir, le diffuseur Bein Sports a placé la rencontre en prime time le dimanche à 21h. Une décision qui a déplu à l’OL, « en raison de coûts supplémentaires qu’une telle organisation engendrerait » selon Hassane Baba-Arbi, président du club amateur.

Faire plaisir aux joueurs de Saint-Cyr

Dans une impasse pour définir le lieu de la rencontre et alors que les dirigeants de Saint-Cyr avaient suggéré de se rabattre sur le stade de Gerland, le derby rhodanien se jouera finalement bien dans le stade de l’OL, comme l’a annoncé Michele Kang dans un communiqué ce jeudi après-midi.

Michele Kang : « Saint-Cyr – OL se jouera au Groupama Stadium le dimanche 21 décembre » Lettre de Michele Kang à tous les amoureux de la Coupe de France et du football 🔴🔵https://t.co/d0z7uDAtPV pic.twitter.com/WceWzKlrqQ — Olympique Lyonnais (@OL) December 4, 2025

« Cela représentera un important effort financier de notre part, dans un contexte complexe, mais nous avons choisi de le faire pour les joueurs de Saint-Cyr, pour qui cela était très important », a déclaré la patronne du club rhodanien. Cette dernière a tenu à remercier ses joueurs, qui « ont souhaité que nous puissions tout faire pour accueillir ce dernier match au Groupama Stadium avant la trêve de fin d’année. »

Pour une fois, l’OL peut s’inspirer de Saint-Étienne.

