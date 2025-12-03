Entre John Textor et Evangelos Marinakis, l’histoire d’amour continue

« Nan, c’est toi qui raccroche… »

Même écarté de son rôle de président, John Textor laisse encore son ombre planer sur l’OL. Dans un live publié sur la chaîne brésilienne Canal do TF, le propriétaire de Botafogo s’est livré sur la question des transferts, qui revient sans cesse quand on parle de la multipropriété et du groupe Eagle Football. L’homme d’affaires américain a admis qu’il entretenait une relation privilégiée avec un certain Evángelos Marinákis, le sulfureux boss de Nottingham Forest.

Si certains ont relevé des ventes de joueurs pour le moins étonnantes, Textor n’a pas caché qu’il « arrive que le montant d’un transfert soit ajusté pour corriger un écart de valeur survenu dans le cadre de notre relation, et qui pourrait concerner un autre joueur. » En d’autres termes, des transferts gonflés pour faire plaisir au copain.

<iframe loading="lazy" title="🚨RELAÇÃO DE TEXTOR, MARINAKIS E JOGADORES DO BFR | GOLEIROS SEGUIRÃO EM 26 | DARONCO NO APITO" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/aL0QRWZ48ks?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

La FIFA et la Premier League sollicités

« Vous faites de votre mieux pour répartir le prix du transfert au cas par cas, continue l’ancien dirigeant lyonnais. Mais vous comprenez aussi que si vous avez une relation importante et que vous avez effectué des échanges de joueurs… ». On peut penser aux 60 millions d’euros posés par l’OL sur le duo Moussa Niakhaté-Orel Mangala à l’été 2024, soit le double de leur valeur. Une manne financière qui avait permis à Forest d’équilibrer ses comptes avant la reprise du championnat.

Selon le journal The Times, ces informations en ont dérangé plus d’un à Nottingham. La FIFA ainsi que la Premier League ont été sollicité par le média anglais, sans pour l’instant donner de réponse. Et rien ne laisse penser que « s’arranger avec un ami » soit interdit par le règlement des transferts.

C’est bientôt Noël, c’est le moment de se faire des cadeaux.

Danilo ne viendra finalement pas à l’OL