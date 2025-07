Danilo ne viendra finalement pas à l'OL

Marinákis X Olympique Lyonnais : it’s over.

Non, l’Olympique lyonnais ne se fera plus douiller par Nottingham Forest, du moins sans rien dire. Les Gones ne vont plus connaître le bonheur de mettre des 20 millions par-ci et par-là comme ils en avaient pris l’habitude avec les Anglais. John Textor ayant perdu son pied à terre français, il va maintenant pouvoir pleinement se concentrer sur ses ambitions brésiliennes. Parti pour être vendu pour plus de 20 millions d’euros à l’OL, Danilo ne rejoindra finalement pas la France mais bien le Brésil, comme annoncé par Globo.

Une nouvelle collaboration entre Nottingham Forest et Botafogo

Le milieu défensif va rejoindre le Brésil pour 25 millions d’euros. Un joli pactole déboursé par les Brésiliens qui ont engagé Davide Ancelotti comme coach il y a quelques jours et qui pourront compter sur un vrai bon milieu de Premier League. Après Jair et Igor, tous deux bradés pour un ensemble de 24 millions, les manigances continuent entre l’Américain et le Grec.

Et ce n’est pas près de s’arrêter.

Textor et l’OL font une nouvelle fois affaire avec Nottingham Forest