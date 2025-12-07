L'OL passe à la casserole lorientaise

Le FC Lorient a contrarié la remontée de l'OL en s'imposant au Moustoir, ce dimanche (1-0). Pablo Pagis, auteur du seul but de la rencontre, et Yvon Mvogo, impérial dans ses cages, ont joué un bien mauvais tour à des Lyonnais qui restent à cinq points du podium.

Lorient 1-0 Lyon

But : Pagis (39e)

Expulsion : Maitland-Niles (42e) pour l’OL

Que serait un anniversaire sans cadeau ? Les Merlus Ultras 1995 ont fait le show ce dimanche pour leurs 30 ans, au point de provoquer plusieurs interruptions du match avec leurs fumigènes. En échange, les joueurs d’Olivier Pantaloni leur ont offert la plus belle offrande possible : une victoire face à l’Olympique lyonnais, en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Un succès de prestige, acquis grâce à un but de Pablo Pagis et aux innombrables parades d’Yvon Mvogo (1-0). Alors qu’ils avaient l’opportunité de revenir à deux points du podium, les Gones ratent le coche et restent cinquièmes. Pas la soirée dont rêvait Paulo Fonseca pour son grand retour sur le banc en Ligue 1, évidemment.

Pagistral

En confiance au Moustoir, Lorient fait vite comprendre à l’OL qu’il ne se trouve pas en terrain conquis : Jean-Victor Makengo file en profondeur et croise une frappe du gauche, qui oblige Dominik Greif à une parade au sol (9e). Un autre frisson passe, lorsque Sambou Soumano effleure le centre de Pablo Pagis (16e). Au four et au moulin, le numéro 10 lorientais fait encore admirer sa qualité technique en enveloppant son coup franc pour contourner le mur… et fracasser le poteau (35e). Il finit par embraser le Moustoir en allumant Greif à bout portant, suite à une incursion de Soumano dans la surface (1-0, 39e). Son cinquième but de la saison, et le cinquième au Moustoir.

C'est SA soirée ! Pablo Pagis a décidé de régaler le Moustoir 😎#FCLOL pic.twitter.com/YnU0xANYLh — L1+ (@ligue1plus) December 7, 2025

Un avantage plutôt logique pour le FC Lorient, relativement peu inquiété par l’OL dans ce premier acte. Nicolas Tagliafico amène du danger par ses centres, mais Darlin Yongwa repousse le premier (15e) et Yvon Mvogo claque la tête de Martin Satriano sur le second (30e). Le portier suisse remet ensuite ça, cette fois de la paume de la main, pour préserver sa cage sur la volée de Mathis de Carvalho (36e). Frustrés, les Lyonnais prennent finalement un autre coup sur le crâne avec le deuxième jaune d’Ainsley Maitland-Niles, coupable d’une semelle largement évitable sur Arsène Kouassi (42e). Le cinquième carton rouge de la saison, déjà, pour l’OL.

Mvogo MVP

Même devant au score et en supériorité numérique, Lorient conserve son plan de jeu : Makengo croit par exemple au but du break, mais sa frappe manque d’un poil d’effet pour attraper le cadre (63e). De son côté, Yongwa poursuit l’effort collectif pour maintenir l’OL sous pression en sollicitant Greif (67e). À l’autre bout du terrain, pas grand-chose à signaler tant les Merlus défendent avec rigueur et solidarité. Yvon Mvogo fait du bien à sa défense en sortant de sa cage pour saisir le centre de Tyler Morton, que Pavel Sulc se voyait déjà reprendre (69e).

Un carton rouge qui va faire mal à l'@OL juste avant la mi-temps... 🟥 Peuvent-ils malgré tout renverser le match ?#FCLOL pic.twitter.com/wV2TfaiRb0 — L1+ (@ligue1plus) December 7, 2025

Le portier brille encore en détournant le retourné de Corentin Tolisso, qui allait se loger sous sa barre (79e), puis à nouveau en repoussant la tentative d’Afonso Moreira (84e). Une prestation majuscule pour signer le premier clean-sheet lorientais depuis… le 24 août. En position idéale après que Bamba Dieng ait laissé filer le ballon, Kouassi manque la balle de break en frappant sur le montant (85e). Peu importe : les Merlus dormiront à la treizième place du championnat, avec cinq points d’avance sur le barragiste. Ils sont pas frais, ces Merlus ?

Lorient (3-4-3) : Mvogo – Meïté, Talbi, Yongwa – Le Bris (Mvuka, 90e+1), Avom, Abergel (Tosin, 90e+1), Kouassi – Makengo (Cadiou, 78e), Soumano (Dieng, 71e), Pagis (Karim, 71e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Lyon (3-4-2-1) : Greif – Tagliafico (Moreira, 70e), Niakhaté, Mata – Vinicius, De Carvalho (Hateboer, 46e), Morton, Maitland-Niles – Tolisso, Sulc – Satriano. Entraîneur : Paulo Fonseca.

