La boue s’invite en FA Cup

Bel hommage au Vrai Foot Day. Tombeur de Manchester United en League Cup, Grimsby Town espérait faire chuter un autre club de Premier League, cette fois en FA Cup, en recevant Wolverhampton. Le dixième de League Two n’a pas réussi à créer l’exploit, mais les Wolves ont sacrément galéré ce dimanche, en grande partie à cause de l’état calamiteux du terrain.

The pitch conditions in Wolves' FA Cup trip to Grimsby 😅 pic.twitter.com/rZLPi5AKNO — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 15, 2026

Une bâche avait été déployée en milieu de semaine pour protéger la pelouse de Blundell Park, mais les conditions de jeu étaient très compliquées ce dimanche. Les surfaces de réparation et les zones proches des lignes de touche étaient particulièrement boueuses, donnant à la rencontre un faux air de la mythique épreuve de la lutte de Fort Boyard. Sans surprise, pas de combinaisons léchées, et un seul but à signaler, inscrit par Santiago Bueno à l’heure de jeu, à la suite d’une longue touche. « Un très bon match, avec beaucoup de têtes et de volées », résumait avec ironie le coach des Wolves Rob Edwards sur la chaîne TNT.

Bon courage à l’équipe de Walsall, qui jouera sur le même terrain mercredi soir.

