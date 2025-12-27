Arsenal et Liverpool tiennent leur rang, Ødegaard et Wirtz marquent enfin

Manchester City n’aura pris la tête de la Premier League que durant quelques heures.

Ce samedi, Arsenal a récupéré sa place sur le trône en assurant un succès à domicile face à Brighton (2-1). Une victoire qui fera du bien à Martin Ødegaard, auteur de l’ouverture du score (1-0, 14e) après une sortie de balle mal négociée des Seagulls. Le Norvégien n’avait toujours pas trouvé le chemin des filets en championnat cette saison, lui qui a connu jusqu’ici quelques pépins physiques ainsi qu’une petite baisse de forme.

Martin Ødegaard répond à Manchester City et lance Arsenal après 14 minutes de jeu ⚡️ Le multiplex de Premier League est à vivre sur CANAL+FOOT 🤩#ARSBHA | #PremierLeague pic.twitter.com/qVNlHssi6f — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 27, 2025

Arsenal s’est mis à l’abri en seconde période grâce à sa botte non-secrète, les coups de pied arrêtés, mais aussi un peu grâce à la maladresse de Georginio Rutter, qui déviait dans son propre but le corner tiré par Declan Rice (2-0, 52e). Peut-être trop confiants, les hommes de Mikel Arteta ont ensuite connu un petit coup de mou, voyant Diego Gómez réduire le score de façon opportuniste après un tir sur le poteau de David Raya (2-1, 64e). Le portier espagnol a même dû sortir le grand jeu pour stopper une frappe qui sentait l’égalisation de Yankuba Minteh, permettant à son équipe de prendre les trois points malgré une fin de match difficile.

Un bel assist pour Ekitiké

De son côté, Liverpool s’est imposé difficilement à Anfield face à ces gros nullards de Wolverhampton (2-1) – on est un peu méchant, mais ils sont derniers du classement avec seulement deux points et onze défaites de suite en championnat. Dans cette rencontre en mémoire de Diogo Jota, les Reds ont dominé les débats en première période, insistant pour trouver la solution avant la pause via Ryan Gravenberch (1-0, 41e). Une minute plus tard, Hugo Ekitiké a réalisé un superbe solo pour servir Florian Wirtz et doubler la mise (2-0, 42e). Après 22 rencontres et 1584 minutes de jeu, l’Allemand inscrivait là enfin son tout premier but sous le maillot de Liverpool, qu’il avait rejoint cet été contre la rondelette somme de 125 millions d’euros.

Il est là : le premier but de Florian Wirtz en Premier League avec Liverpool 🤩 L’Allemand fait le break pour les Reds face aux Wolves, et on l’a vécu en direct dans le multiplex sur CANAL+FOOT 👀#LIVWOL | #PremierLeague pic.twitter.com/vtLggnHhdT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 27, 2025

En seconde période, l’équipe d’Arne Slot s’est montrée moins sereine après la réduction du score de Santiago Bueno sur corner (2-1, 51e). Les Wolves ont même carrément fait souffrir les Reds, qui ont tenu tant bien que mal le résultat malgré la pression de plus en plus forte des visiteurs. Liverpool n’est pas encore tout à fait guéri, mais engrange petit à petit des points, signant là une quatrième victoire de rang toutes compétitions confondues, la troisième en Premier League.

Au classement, Arsenal est en tête avec 42 points, devant Manchester City (2e, 40 pts), Aston Villa (3e, 36 pts, un match de retard), Liverpool (4e, 32 pts), Chelsea (5e, 29 pts, un match de retard) et Manchester United (6e, 29 pts). À noter aussi ce samedi la belle victoire de Brentford face à Bournemouth (4-1) grâce à un triplé de Kevin Schade.

Liverpool 2-1 Wolverhampton

Buts : Gravenberch (41e) et Wirtz (42e) pour les Reds // Bueno (52e) pour les Wolves

Arsenal 2-1 Brighton

Buts : Ødegaard (14e) et Rutter (CSC, 52e) pour les Gunners // Gómez (64e) pour les Seagulls

Brentford 4-1 Bournemouth

Buts : Schade (7e, 51e et 90e+6) et Petrović (CSC, 39e) pour les Bees // Semenyo (75e) pour les Cherries

West Ham 0-1 Fulham

But : Jiménez (85e) pour les Cottagers

Burnley 0-0 Everton

Liverpool et Wolverhampton rendent hommage à Diogo Jota