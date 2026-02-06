S’abonner au mag
  • Youth League
  • 8es

Tirage clément pour le PSG en Youth League

EA
Tirage clément pour le PSG en Youth League

Un boulevard vers les quarts ? Après avoir terrassé le FC Dinamo Minsk 4 à 0, le PSG affrontera le HJK Helsinki en huitièmes de finale de Youth League.

Contrairement à la Ligue des champions des grands, cela se jouera sur un match sec, qui se tiendra à Poissy, donc à la maison pour les jeunes titis. Méfiance, quand même, le club finlandais ayant fait tomber Manchester City au tour précédent (3-3, 5-4 TAB). En cas de qualification, les Parisiens affronteront le vainqueur de Villarreal-Legia.

Au programme, un choc entre le Real Madrid, 4e de la phase de ligue, et Chelsea, toujours invaincu dans la compétition. Le bourreau de l’AS Monaco, le Club Bruges, va quant à lui affronter le club slovaque du MŠK Žilina, qui avait renversé Liverpool 2-1 ce mardi.

Le reste des rencontres ? Inter Milan-Real Betis, Benfica-AZ Alkmaar, Atlético de Madrid-Maccabi Haifa et Eintracht Francfort-Sporting Portugal. Ces rencontres se dérouleront les 24 et 25 février.

Roulez jeunesse !

Le PSG sur le point de laisser filer un de ses talents en Allemagne ?

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 18h
70
48

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!