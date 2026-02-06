- Youth League
Tirage clément pour le PSG en Youth League
Un boulevard vers les quarts ? Après avoir terrassé le FC Dinamo Minsk 4 à 0, le PSG affrontera le HJK Helsinki en huitièmes de finale de Youth League.
Contrairement à la Ligue des champions des grands, cela se jouera sur un match sec, qui se tiendra à Poissy, donc à la maison pour les jeunes titis. Méfiance, quand même, le club finlandais ayant fait tomber Manchester City au tour précédent (3-3, 5-4 TAB). En cas de qualification, les Parisiens affronteront le vainqueur de Villarreal-Legia.
The route to the final 🙌#UYL pic.twitter.com/mvHUKh5KVa— UEFA Men's Youth (@UEFAMensYouth) February 6, 2026
Au programme, un choc entre le Real Madrid, 4e de la phase de ligue, et Chelsea, toujours invaincu dans la compétition. Le bourreau de l’AS Monaco, le Club Bruges, va quant à lui affronter le club slovaque du MŠK Žilina, qui avait renversé Liverpool 2-1 ce mardi.
Le reste des rencontres ? Inter Milan-Real Betis, Benfica-AZ Alkmaar, Atlético de Madrid-Maccabi Haifa et Eintracht Francfort-Sporting Portugal. Ces rencontres se dérouleront les 24 et 25 février.
