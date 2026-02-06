Tirage clément pour le PSG en Youth League

Un boulevard vers les quarts ? Après avoir terrassé le FC Dinamo Minsk 4 à 0, le PSG affrontera le HJK Helsinki en huitièmes de finale de Youth League.

Contrairement à la Ligue des champions des grands, cela se jouera sur un match sec, qui se tiendra à Poissy, donc à la maison pour les jeunes titis. Méfiance, quand même, le club finlandais ayant fait tomber Manchester City au tour précédent (3-3, 5-4 TAB). En cas de qualification, les Parisiens affronteront le vainqueur de Villarreal-Legia.

Au programme, un choc entre le Real Madrid, 4e de la phase de ligue, et Chelsea, toujours invaincu dans la compétition. Le bourreau de l’AS Monaco, le Club Bruges, va quant à lui affronter le club slovaque du MŠK Žilina, qui avait renversé Liverpool 2-1 ce mardi.

Le reste des rencontres ? Inter Milan-Real Betis, Benfica-AZ Alkmaar, Atlético de Madrid-Maccabi Haifa et Eintracht Francfort-Sporting Portugal. Ces rencontres se dérouleront les 24 et 25 février.

Roulez jeunesse !

